El jutge autoritza una dona a seguir la fecundació in vitro amb esperma del difunt marit

Un jutge de Barcelona autoritza una dona a continuar el procés de fecundació in vitro amb esperma del seu difunt marit però la Fiscalia s'hi nega.

Davant d'aquesta sentència, la fiscal ha presentat recurs perquè dubta que, si el marit fos viu, estiguessin junts, segons ha informat Rac1.

Sònia Álvarez, advocada la demandant, considera que "hem tornat trenta anys enrere" amb els arguments de la Fiscalia. I la Marta, la dona afectada, demana una solució perquè "tot això és molt dur".

L'avocada assegura que "La Fiscal diu que el permís del marit era vàlid i correcte però planteja que si estigués viu ara la relació no seria la mateixa. Ve a insinuar que si estigués viu s'hauria divorciat o no voldria tenir fills. Fa una sèrie d'elucubracions que entenem que no són jurídiques. [...] Si això fos així, els testaments no serien mai vàlids." I afegeix que al seu parer, "la Fiscalia arriba a un punt que diu que seria tan greu per aquest nen néixer saber qui és el seu pare però que en el registre no figurés, que millor que no ho faci."

La Marta, que n'és l'afectada destaca que per poder seguir endavant el procés, "alguna clínica em va proposar que me'n podria anar a un altre país. Però tot això és molt dur i no és una cosa viable".

Finalment, diu la seva lletrada, amb l'oposició per part de la Fiscal "els arguments que fa servir són els mateixos que l'any 87 es feien servir les parts més conservadores quan es va aprovar la primera llei de la reproducció assistida. Els arguments que feien servir les parts més conservadores eren els mateixos. [...] Hem tornat 30 anys enrere amb les reflexions de la Fiscalia."