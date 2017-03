Un Mosso assegura que van trobar 1,8 milions en bitllets de 500 al Palau de la Música

El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que va dirigir la investigació i el registre del Palau de la Música ha explicat que en l'escorcoll van trobar pistes d'una caixa forta de l'entitat en una oficina de Caixa Catalunya. Quan la van anar a obrir, van trobar uns 1,8 milions d'euros en bitllets de 500. Uns 1,5 milions estaven en feixos perfectament ordenats, i la resta repartits en quatre sobres a nom de "Millet fill", Elisabet Barberà, secretària seva, Fundació del Palau i un altre en blanc. El mosso ho ha assegurat durant la seva declaració com a testimoni en el judici del 'cas Palau', aquest dimecres.

El cap de la investigació ha explicat que arran de la investigació de l'Agència Tributària, van comprovar que algunes factures presentades pel Palau per justificar sortides de diners en efectiu no tenien sentit, perquè en algun cas eren d'empreses que estaven suposadament administrades per una dona ja morta, no tenien activitat o estaven en liquidació. Una factura del 2003, per exemple, estava impresa per una impremta que es va crear el 2004. Altres empreses van admetre posteriorment que mai van cobrar diners en metàl·lic tot i les afirmacions del Palau, i alguns empresaris van reconèixer que havien canviat conceptes i dates de les factures per indicacions de Jordi Montull.

Després ha declarat un caporal que també va estar present a l'escorcoll del Palau, que va veure com Gemma Montull treia un 'pen-drive' del seu ordinador i se'l guardava a la bossa de mà. El policia li va reclamar, el va decomissar i va fer constar l'incident en acta.

D'altra banda, a l'inici de la sessió el tribunal ha anunciat que l'advocat Miquel Roca i Junyent no haurà de declarar com a testimoni, ja que l'única part processal que l'havia sol·licitat, la defensa de Millet, hi ha renunciat. També s'han renunciat a alguns pèrits i altres testimonis. A més, dos acusats, Miguel Giménez Salinas i Juan Manuel Parra, que van admetre haver treballat per a CDC però pagant el Palau, podran absentar-se de la resta de sessions del judici. Per la seva banda, Millet i Montull seran explorats per un metge forense per si també poden absentar-se de les sessions per motius de salut.