El Parlament aprova els pressupostos que garanteixen els recursos pel referèndum

Els grups de C´s i PPC aixequen les mans per no votar .

Els grups de C´s i PPC aixequen les mans per no votar . acn

El Parlament ha aprovat els pressupostos del 2017 que preveuen garantir els recursos necessaris per a un referèndum pactat i també per a un referèndum encara que no sigui acordat. El primer s´ha ha aprovat amb els vots de JxSí i CSQP i el segon, amb els de JxSí i la CUP. D´aquesta manera, s´ha traslladat el mateix esquema de votacions que es va produir en el passat debat de política general. Cs, PSC i PPC no han participat en les votacions de les esmenes aprovades de CSQP i la CUP. Abans de les votacions, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comunicat als diputats sobre una nota dels lletrats de la cambra que avisa que l´aprovació de les esmenes de CSQP i la CUP sobre l´addicional del referèndum, tal com ha passat, suposen ignorar el Tribunal Constitucional (TC).