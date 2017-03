Atac terrorista a Londres: diversos ferits a l'exterior de Westminster

Aquest migdia s'ha produït un atac terrorista a l'exterior del Parlament britànic. La institució ha suspès de manera temporal les seves sessions després que s'escoltessin trets a l'exterior de l'edifici, segons han informat mitjans locals.



Almenys una desena de persones han resultat ferides al pont de Westminster, al costat del Parlament britànic, després que s'hagin escoltat trets a la zona, segons un fotògraf de Reuters.



L'incident ocorregut avui al Palau de Westminster, seu del Parlament britànic, i els seus voltants, on un policia ha sigut apunyalat i diverses persones han resultat ferides, és "terrorisme", ha informat Scotland Yard. "Es tracta d'un incident terrorista fins que sapiguem el contrari", ha assenyalat la Policia Metropolitana de Londres (Met).



El diari 'The Telegraph' ha informat que un policia hauria disparat en tres ocasions contra un intrús a curta distància després que la gent s'afanyés cap a les portes. Testimonis han explicat al diari que han vist a un home amb un ganivet dins el recinte del palau.



El president de la Cambra dels Comuns, David Lidington, ha confirmat que la policia ha abatut a un sospitós, però no ha ofert més detalls. Poc després, ha assegurat que un agent ha estat apunyalat a l'interior del recinte.



La Policia Metropolitana ha assegurat a Twitter que els han informat cap a les 14:40 (hora local) d'un "incident en el Pont Westminster" i ha aclarit que està sent tractat com "un incident amb armes de foc".



Un testimoni citat per la cadena Sky News ha explicat que un vehicle ha pujat a la vorera i ha atropellat almenys a una persona abans que el seu conductor emprengués la fugida. L'exministre d'Exteriors polonès Radoslaw Sikorski, que circulava en taxi per la zona, també ha declarat a la BBC que ha vist el que inicialment li ha semblat una "col·lisió" de trànsit i a diversos ferits.



La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, no s'ha vist "involucrada" en l'incident ocorregut avui al Parlament.



Un portaveu de la residència oficial de Downing Street ha refusat indicar on era la líder conservadora en el moment en què s'ha produït l'atac, que ha tingut lloc unes hores després de celebrar-se la sessió setmanal de preguntes a la primera ministra a la Cambra dels Comuns.









