Alavedra reconeix les comissions del cas Pretòria

L'exconseller Macià Alavedra ha reconegut el cobrament de comissions de fins al 4% en les operacions Badalona i Niesma, vinculades al cas Pretòria. Durant la quarta sessió del judici, que s'ha celebrat aquest dijous, Alavedra ha confessat haver posat en contacte empresaris per a la compravenda de terrenys amb l'objectiu de cobrar per aquestes intermediacions, d'acord amb un altre ex-alt càrrec de l'antiga Convergència, Lluís Prenafeta, i el presumpte cap de la trama, Luís Andrés Garcia, 'Luigi': "La comissió era del 4% que en aquest tipus de casos era habitual. Després ens la vam repartir entre els tres, que era el pacte verbal que teníem". La confessió d'Alavedra ha estat a canvi d'una rebaixa de condemna per evitar la presó. La fiscalia concretarà la nova petició de condemna al final del judici i a l'espera que Alavedra pagui una multa de 10,3 MEUR i torni els 3,2 MEUR que s'hauria embutxacat.

"Accepto els fets que m'imputa. Els conec i els accepto", ha etzibat Alavedra en l'inici de la seva declaració a l'Audiència Nacional. L'exconseller ha reconegut el cobrament de comissions en els casos de Badalona i Llavaneres gràcies als seus contactes amb els empresaris que van acabar comprant els terrenys revaloritzats que eren en mans de societats de l'òrbita de 'Luigi'.

En el cas de Badalona, ha explicat, va ser principalment el seu 'soci', Lluis Prenafeta, qui va portar a la societat Espais, de Lluís Casamitjana, perquè participés del projecte del terreny del port: "Amb Prenafeta vam realitzar junts alguna relació d'intermediació i facturàvem les comissions a través de Poliafers", una societat del mateix Prenafeta.

Alavedra ha explicat que la seva feina era únicament la d'intermediació i ha carregat sobre el presumpte cap de la trama la responsabilitat de les negociacions empresarials i polítiques per fixar alguns dels aspectes que s'investiguen, com les requalificacions urbanístiques i revalorització de terrenys: "No vaig participar en això", ha assegurat.

En aquest sentit, Alavedra ha assegurat que era 'Luigi' qui "s'ocupava de contactes amb el sector públic, com Marina Badalona, que va ser essencial en aquell projecte" i també dels contactes amb el sector privat perquè "va coordinar tots els venedors", en el cas de l'operació de Badalona.

El mateix explica sobre l'operació Niesma per a la venda d'uns terrenys de 'Luigi' a Sant Andreu de Llavaneres, i que es van requalificar. Luís Garcia, explica Alavedra, era el propietari dels terrenys de Can Riviere i quan els va voler vendre va contactar-hi per buscar un comprador: "Vaig presentar-lo un amic nostre, Xavier Solano, de l'empresa Restaura", s'ha limitat a dir.

Preguntat sobre societats en paradisos fiscals i operacions a l'estranger, Alavedra també ha reconegut haver tingut diners a Andorra, Suïssa i Portugal, però només ha acceptar haver "amagat" a la hisenda pública els seus fons a Portugal, que posteriorment hauria regularitzat a través d'operacions complementàries l'any 2009.

Alavedra ha respost només a les preguntes de la fiscalia i s'ha negat a respondre a la resta d'advocats defensors dels altres acusats. El seu advocat no li ha formulat preguntes i ha demanat que es pugui absentar de les següents sessions del judici, fins a les conclusions, quan la fiscal donarà a conèixer la rebaixa de condemna.

Valera nega les acusacions



Un altre dels acusats que estava pendent de declarar, Manuel Valera, ha negat les acusacions de tràfic d'influències de que se l'acusa. Valera, considerat el principal 'testaferro' de Luís Andrés Garcia, assegura que no prenia "cap decisió" i que només intervenia en les signatures de contractes com a administrador de tres societats de 'Luigi', Tultar, City Actividades immobiliarias i Zellinguen.

En aquest sentit, ha relatat que 'Luigi' li va demanar ajuda perquè estava "superat" per la feina i, a més, una de les seves societats sortia d'un concurs de creditors. Valera ha explicat que "mai" va tenir informació dels projectes ni de els persones que participaven, ni de l'àmbit públic com privat. La Fiscalia, a qui no ha respost cap pregunta, li demana dos anys i nou mesos de presó i multes per valor de 6,1 MEUR per tres delictes de tràfic d'influències en les operacions Pallaresa, Badalona i Niesma.