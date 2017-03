Comença el procés de preinscripció a les escoles

Les famílies amb nens que comencen P3 o 1r d'ESO el curs vinent poden lliurar a partir d'aquest dijous i fins el 4 d'abril, la sol·licitud de preinscripció. Per al curs vinent, Ensenyament ofereix 77.220 places, 5.000 més dels alumnes previstos, a P3, mentre que al primer curs de Secundària, se n'ofereixen 83.502. En tots dos cicles es dona un increment de grups al voltant del centenar. D'entrada, el Departament ha decidit no tancar cap projecte educatiu a l'espera de la demanda de les famílies. Entre els canvis que s'han incorporat enguany destaca el canvi de gestió de les llistes d'espera, que per primer cop, permetrà també optar a les llistes d'espera de les opcions que no siguin la primera.

El 3 de maig es publicaran les sol·licituds amb la puntuació, després de resoldre les possibles reclamacions, i el 4 de maig es farà el sorteig de número de desempat que permetrà fer una llista definitiva, que es publicarà el 8 de maig. Fins el 30 de maig no es coneixerà l'oferta final de places escolars i tres dies més tard, el 2 de juny, es faran públics les llistes d'alumnes admesos i les llistes d'espera en cas que n'hi hagi. La matrícula es farà entre el 12 i el 16 de juny, per als alumnes d'entre P3 i 1r d'ESO, mentre que pels alumnes matriculats a 2n, 3r i 4t d'ESO, es farà del 26 al 30 de juny.

Per al procés de preinscripció d'aquest curs, el Departament també ha endurit les sancions en cas de detectar frau en la documentació presentada per optar a un centre, ja sigui de padró o de certificats mèdics i estén la responsabilitat als professionals que els emeten. Les famílies que es puguin detectar en aquesta situació perdran la plaça automàticament, al moment, o a l'acabar el curs si es detecta un cop l'infant ja ha començat les classes.