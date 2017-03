Una de les víctimes de l'atemptat de Londres és una jove de mare gallega

Entre les víctimes de l'atemptat d'aquest dimecres a Londres hi ha Aysha Frade, d'origen espanyol. La seva mare és natural de la localitat gallega de Betanzos, on la jove anava amb freqüència. De fet, una de les seves dues germanes està casada i resideix allà. Aysha Frade realitzava el trajecte en què el va sorprendre l'atemptat diàriament per sortir de fer classes i recollir les seves dues filles petites. Les autoritats britàniques es van posar en contacte amb la família després de trobar la documentació al lloc dels fets. Finalment es va confirmar que era una de les víctimes.

Casada amb John Frade, el seu nom de soltera era Aysha Ahmet Caldelas. A més de la seva germana gran, a Betanzos té més família.

La confirmació de la seva mort ha causat un gran estupor a la localitat, on té molts amics i coneguts.