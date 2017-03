VÍDEO: Així va ser l'atac al pont de Westminster

La cadena britànica BBC ha divulgat un vídeo en el qual pot apreciar-se com va ser part de l'atemptat terrorista de Londres, concretament l'atac al pont de Westminster. A les imatges, preses des de lluny, es pot veure com un cotxe travessa la zona a gran velocitat i el moment precís en què una de les dones ferides cau a l'aigua.





La dona, que es troba ferida, va ser rescatada pels serveis d'emergència després que diverses persones alertessin de la presència d. De moment no se sap amb certesa si aquesta persona es va llançar al riu per evitar ser atropellada pel terrorista o si va caure a l'aigua després de ser atropellada pel vehicle.Almenys, i 40 van resultar ferides després que un home atropellés amb el seu cotxe a diverses persones al pont de Westminster per acabar lligant contra la tanca del recinte parlamentari. Un cop allà, va intentar entrar a peu armat amb un ganivet, però va ser abatut a trets per la policia.