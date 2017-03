La neu pot aparèixer en punts alts de la Catalunya Central aquest vespre

Les zones per sobre dels 600 metres de la serralada prelitoral i la Catalunya Central poden viure nevades a partir d'aquest divendres al vespre i durant la matinada. La neu també afectarà el Pirineu i el Prepirineu. Per aquest motiu, Protecció Civil ha posat en Prealerta el Pla Especial d´Emergències per Nevades a Catalunya NEUCAT.



De cara a la mobilitat per aquestes zones, cal estar atent de les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones de muntanya afectades per la neu de forma intensa si no és imprescindible.

Pluges a la meitat est del país



Paral·lelament, s'esperen pluges intenses que poden generar incidències a partir del vespre al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona i a totes les comarques de Girona. També hi haurà fort onatge a la meitat nord del litoral que pot afavorir més inundacions

A les zones afectades es podrà superar el llindar de 20 l/m2 en 30 minuts i les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta, calamarsa o pedra petita.



Amb tot, es preveu un episodi d´acumulació d´aigua al vespre a les comarques de Girona, on s´espera la crescuda del cabal dels rius i rieres.



A més, la Confederació Hidrogràfica de l´Ebre (CHE) ha informat al Centre d´Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil que la pluja pot provocar la crescuda sobtada dels rius i torrents de la conca de l´Ebre. Des del CECAT s´ha informat d´aquesta previsió a tots els municipis de les zones afectades.



En quant a l´onatge, podrà superar els 2,5 metres (maregassa) i afectar el front marítim sobretot durant la nit a tot el litoral excepte l´extrem sud. Es preveu que l´episodi s´allargui fins demà a la tarda.



Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat en els desplaçaments al vespre. Davant la previsió de pluja intensa la propera nit, no aparqueu vehicles en rieres o punts subterranis inundables, ni creueu rius o rieres si baixen amb aigua. Encara que sigui dins del vostre vehicle, podríeu ser arrossegats encara que no hi hagi gaire profunditat. Igualment, eviteu apropar-vos a les lleres de rius i rierols que poden recollir aigua caiguda conca amunt i poden créixer de forma sobtada.





Amenaça de fort vent



Durnat la propera matinada, especialment a les comarques del litoral i prelitoral, el vent bufarà de component est i el llindar de 90 km/h se superarà a les cotes mitjanes i altes. Dissabte al matí el vent quedarà restringit a les comarques del Pirineu.