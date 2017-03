Un nen de 10 anys salva el seu pare després de patir un síncope a casa seva

Manuel Rodríguez Muñiz és el nen de la guarda. Amb només deu anys, i sense que ningú l'hi hagi ensenyat com fer-ho, sap com salvar una vida. Va ser una sort que fos a casa quan el seu pare, també Manuel Rodríguez, va patir un síncope i va perdre el coneixement. "Manu, Manu? Em moro", va ser l'únic que va poder dir abans de caure a terra. El xaval va reaccionar ràpid: li va fer el boca a boca, va comprovar que respirava i el va col·locar de costat. Mai ha assistit a un curs de primers auxilis, diu que l'ha après en la sèrie "Centro Médico". Des de casa d'una veïna va trucar al 112 i va ser molt clar: "Necessito una ambulància, el meu pare està molt malalt". Ara ja està millor, recuperant-se a l'hospital. Compta els dies per poder abraçar el seu fill. Al seu nen de la guarda.