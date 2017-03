Susana Díaz reivindica el llegat de González i Zapatero

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha anunciat oficialment la seva candidatura a la secretaria general del PSOE aquest diumenge en un acte amb unes 5.000 persones a Madrid. Amb el lema "100% PSOE", Díaz ha reivindicat el llegat dels governs de González i Zapatero per "tornar a fer el que vam fer" i "governar des de la victòria" en les properes eleccions. Díaz ha rebut el suport dels dos ex presidents socialistes, a més Alfonso Guerra , així com de la plana major del partit, els barons territorials i alcaldes com el català Antoni Balmón. La presidenta andalusa ha defensat que "mes enllà del PSOE no hi ha cap esquerra transformadora" i ha demanat que les primàries que l'han d'enfrontar a Pedro Sánchez i Patxi López siguin "netes".

Díaz ha fet l'anunci en un acte en un pavelló de la Fira de Madrid ple de gom a gom, amb el lema '100% PSOE', que ha comptat amb la presència de nombroses cares del socialisme espanyol, entre els quals Felipe González, Alfonso Guerra, Pérez Rubalcaba, Rodríguez Zapatero, els presidents autonòmics del PSOE, l'exministra de Defensa Carme Chacón o l'alcalde de Cornellà de Llobregat Antoni Balmón.

La presidenta andalusa ha demanat "ajuda" per encarar el repte, que és, ha dit, "governar des de la victòria" en les properes eleccions estatals. S'ha referit al que va significar el govern de Felipe Gonzàlez pel que fa al sistema de pensions, la sanitat pública a l'entrada a Europa, i al de Zapatero com el que va portar la "igualtat" entre homes i dones i la "pau" amb el fi de l'activitat d'ETA.

En aquest sentit ha reclamat "recordar d'on venim" i s'ha referit també a la seva procedència d'una família "humil i obrera". Ha assegurat que no renunciarà "mai" a aquests orígens ni a la seva condició d'andalusa: "Sóc andalusa, me'n sento orgullosa".

D'altra banda, ha marcat el perfil d'esquerres històric del seu partit i ha tingut una referència implícita a Podem quan ha assegurat que "més enllà del PSOE no hi ha cap esquerra transformadora". "Sabem com hem de canviar el país", ha assegurat.

Ha anunciat que viatjarà per tot l'estat buscant suport perquè vol que "s'aixequi la veu de tots els territoris". De fet, ha posat l'accent en la gent del món rural, pobles i territoris i s'ha mostrat convençuda que "els ciutadans es reconeixeran en el PSOE". També ha demanat defugir el "ressentiment, el rancor i la resignació".

Díaz ha presentat d'aquesta manera la seva candidatura a una secretaria general del PSOE a la qual també aspiren Patxi López i Pedro Sánchez. En aquest sentit la presidenta andalusa ha demanat unes primàries "netes" que no siguin ni "una carrera d'afalacs" ni una "carrera de màrqueting".