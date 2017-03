Albiol: els no independentistes «no ho passen bé» a la Catalunya interior

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha denunciat que els catalans no independentistes que viuen en zones de la Catalunya interior "no ho passen bé" i "no poden manifestar amb naturalitat el seu sentiment". En declaracions a TV3, Albiol ha negat que hi hagi conflicte social carrer i ha dit que ho digui "menteix" però sí que ha asseverat que a la Catalunya interior els no independentistes són "invisibles" i no es poden expressar amb normalitat. En aquesta línia, ha dit que tant la Generalitat com molts ajuntaments "només es dediquen a gestionar i governar pels catalans que són independentistes" i els ha acusat de "tirar més benzina" per mantenir viu el procés.

El nou president del PPC ha criticat la situació que viu Catalunya i la gestió de la Generalitat, assegurant que està centrada en el procés independentista i que no es preocupa del que ha assegurat que són els problemes reals dels catalans. Albiol ha dit que la Catalunya del PP és la de la "integració" i aquella en que "no es margini cap català pel fet de no ser indepdentista".

Sobre la gestió que fan les institucions, i especialment la Generalitat, ha asseverat que quan veuen que "cada dia hi ha menys gent amb ganes de buscar la fractura social" posen "més llenya al foc per mantenir viu el relat".

També ha qualificat d´"enganyifa" el referèndum i el procés independentista i s´ha pregunta perquè els inhabilitats pel 9-N volen presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) "si d´aquí uns mesos el que digui el TC no els servirà".



Rajoy vol negociar

El popular ha explicat que en la visita d´aquest diumenge del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per clausurar el 14è Congrés del PPC, aquest li va dir que li agradaria "poder seure amb normalitat" amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però ha valorat que fa "coses molt rares".

Albiol ha fet referència al fet que el president català hagi demanat poder oferir una conferència al Senat en una sala i no on ha assegurat que "per dignitat" li pertoca a una persona amb aquesta càrrec que, segons ell, és la Comissió General de les Comunitats Autònomes. El popular ha afirmat que es va quedar "al€lucinat" davant les paraules de Puigdemont justificant el perquè demanava parlar en aquesta sala però ha afirmat que "no hi ha d´haver cap tipus de problema" perquè ho pugui fer. "Si vol anar allà enlloc de reunir-se a l´espai dels presidents autonòmics amb la màxima dignificació i escenificació que li pertoca, cadascú posa els seus reptes on considera oportú", ha declarat.

El nou president del populars catalans s´ha mostrat a favor que hi hagin més trobades entre Rajoy i Puigdemont perquè ha dit que la política "necessàriament és diàleg" i ha rebutjat que en la darrera trobada del gener hi hagués negociació, sinó que el que van fer és un "intercanvi d´impressions".

Sobre qui pugui haver a l´altre banda del diàleg, Albiol ha manifestat que no creu que hi hagi ningú del govern espanyol esperant que el líder d´ERC Oriol Junqueras sigui millor interlocutor en cas que arribés a ser president de la Generalitat i ha afegit que si algú li plantegés això li diria "que no s´assabenta". "No crec que hi hagi ningú del PP que el vegi com una salvació", ha declarat.

També ha fet referència a la visita que Rajoy farà aquest dimarts a Barcelona, sobre la que no ha volgut donar detalls però si ha dit que anunciarà mesures que "de debò afecten i interessen els catalans" ja que ha defensat que ara que s´han "equilibrat" els comptes públics, "es poden fer inversions" i ha posat com a exemples Rodalies i el Corredor Mediterrani. "Ens ve a anunciar molt bones notícies, inversions importants i necessàries", ha declarat. Ha negat que això sigui "fer concessions" a Catalunya sinó que és "donar resposta a les necessitats".

En ser preguntat per les paraules de l´exministre d´Exteriors, José Manuel García Margallo, sobre els favors que deuria el govern espanyol, Albiol ha dit qeu en tot cas "els deurà ell" però ha asseverat que el govern espanyol "no deu favors a ningú". Ha afegit que és "absurd" pensar que persones com la canceller alemanya Angela Merkel pugui dir una cosa "si no creu que és l´adequada" i ha considerat que Margallo el que estava fent és una "simplificació".

En clau interna, ha reiterat que el seu objectiu com a nou president del PPC és fer que el partit sigui la "casa d´acollida" de tots aquells no independentistes.