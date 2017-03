Membres d'Arran encapçalats per Anna Gabriel i David Fernández intenten ocupar la seu del PP a Barcelona

Una trentena de membres de la formació independentista Arran han intentat ocupar aquest dilluns al matí la seu del PP a Barcelona i s´han manifestat amb una pancarta amb el missatge ´L´autodeterminació no es negocia: referèndum sí o sí´ i amb el suport de la diputada de la CUP Anna Gabriel i l´exdiputat David Fernández. Els joves han entrat al vestíbul de la seu popular però el personal de seguretat no els ha deixat passar. Paral·lelament, el partit ha avisat als Mossos d´Esquadra, que s´han desplaçat fins a la seu popular i ha fet sortir els joves al carrer.

En l´acció, que s´ha allargat uns 30 minuts, els concentrats han enganxat cartells i adhesius a la porta del local amb el lema "L´organització és la clau de la victòria´. Per la seva part, Arran ha anat fent un seguiment de l´acció per Twitter, on ha anat publicant fotos i vídeos de l´acció.

Altres consignes que han cridat els membres de l´organització independentista, que també han exhibit unes urnes de cartró, han estat "Fora les forces d´ocupació", "L´Estat capitalista, ´L´únic terrorista", ´Fora feixistes dels Països Catalans" o "Ni un pas enrere". D´altra banda, en un lateral de la porta d´accés a la seu del PP també s'hi podia veure una estelada pintada.