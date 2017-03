Oriol Pujol diu al jutge que va donar els diners al seu germà perquè l'incomodaven

Oriol Pujol Ferrusola ha afirmat aquest dilluns davant el jutge José de la Mata que a finals del 2009 i principis del 2010 va donar els aproximadament 500.000 euros de que disposava a Andorra al seu germà Jordi perquè l´incomodava ser el propietari d´aquests diners, segons han explicat fonts de l´acusació particular que han estat presents a la declaració del fill polític de l´expresident de la Generalitat a l´Audiència Nacional. Segons aquestes fonts, ni ell ni la seva germana Marta –que també ha declarat aquest dilluns a l´Audiència Nacional- han aclarit la procedència de la fortuna que la família Pujol tenia a Andorra. Tots dos han justificat els moviments entre comptes dels germans per operacions d´inversió que generaven pèrdues o beneficis. Ni el jutge ni la fiscalia han demanat mesures cautelars. Aquest dimarts serà el torn de l´altra filla de l´expresident, Mireia Pujol Ferrusola.

Oriol Pujol Ferrusola era l´únic dels germans que no es va acollir a la regularització que el govern espanyol va activar el 2012. La interlocutòria de citació de De la Mata apunta que va ser titular d´un compte a Andbanc entre 1992 i 2010 del que era cotitular la seva dona Anna Vidal Maragall, i que posteriorment l´exsecretari general de CDC va "reintegrar efectiu en metàl·lic" i ara "es desconeix el destí final" dels diners.

Oriol Pujol, que va ser secretari general de CDC entre el març del 2012 i el març del 2013, ha assegurat davant el jutge que diners l´incomodaven i que disposa d´un document privat que acredita que va traspassar el compte al seu germà Jordi.

Segons aquestes fonts, ha declarat que va ser aquest qui –davant els seus dubtes- li va suggerir que li donés el compte bancari. També ha apuntat que en el moment en que es va fer aquest traspàs no sabia quants diners hi havia al compte, tot i que la documentació del cas apunta que eren aproximadament 500.000 euros.

Segons l´acusació particular, tan Jordi com Marta han afirmat davant De la Mata que desconeixen l´origen de la fortuna que els Pujol tenien a Andorra. Aquest és un dels aspectes que investiga De la Mata, que dubta de la versió de Jordi Pujol i Soley sobre la deixa de l´avi Florenci.

Oriol Pujol, que ha respost les preguntes del jutge, de la fiscalia i de la defensa, però no les de l´acusació particular. Ha assegurat que els ingressos i transferències que tenien lloc entre els comptes dels germans, especialment amb els de Jordi i Josep, són fruit d´operacions d´inversió que generaven beneficis o pèrdues. Segons fonts de l´acusació particular, De la Mata ha preguntat a tots dos per l´absència de documents que acreditin aquestes operacions.

Aquest dimarts serà el torn de Mireia. A la seva interlocutòria de citació, el jutge explica que el 2014 Mireia Pujol va regularitzar 1.072.767 euros procedents de comtes bancaris andorrans mitjançant una transferència a Banco Madrid.



De la Mata detalla tots els moviments dels comptes bancaris de la família i assenyala que la majoria dels fons ingressats mitjançant transferència en aquestes comptes que titularitzen cadascun dels germans Pujol Ferrusola i la seva mare Marta Ferrusola, prové principalment dels diferents comptes del fill gran a Andbank, encara que en alguna ocasió van ser Oleguer, Pere o Josep Pujol.



Un patró similar de comportament en l'actuació de tot el grup familiar, que va mantenir els fons a Andbank fins el 2010, data en què els van passar a BPA. En aquesta entitat els van mantenir fins el 2012, quan els van ocultar darrere de fundacions panamenyes fins el 2014, amb l'excepció d'Oriol Pujol Ferrusola, "que ho va reintegrar en efectiu sense que es conegui el seu destí final".



El jutge destaca que Jordi Pujol Ferrusola i la seva dona Mercè Gironès eren titulars de comptes bancàries a Andorra com a mínim des del 1992 i que en tots aquests anys havien introduït "alt percentatge de fons en efectiu" del que se´n desconeix l´origen. Recorda que tots dos van negar en les seves declaracions tenir o haver tingut comptes bancaris a l´estranger, fet que encara agreuja –segons el magistrat- la manca de justificació d´aquests ingressos.

Cita com a exemple l´existència d´un compte obert l´any 2.000, d´un document denominat "contracte d´operativa confidencial" i un annex del contracte d´obertura del compte on "consta la signatura de l´imputat Jordi Pujol Ferrusola". També recorda que té a la seva disposició suports documentals de cinc operacions de retirada d´efectiu d´un compte de Jordi Pujol Ferrusola i un document de l´entitat bancària signat per Jordi Pujol Ferrusola datat el mateix dia de l´obertura del compte on "explica que ell no és propietari dels fons que s´ingressen, i que el titular real és el Sr Jordi Pujol Soley".