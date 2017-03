Prohibeixen volar a tres noies per anar vestides amb 'leggins'

L'aerolínia nord-americana United Airlines ha emès un comunicat en què assegura als seus clients que "els leggins són benvinguts" a bord dels seus avions i que únicament els treballadors i els familiars que es beneficiïn dels descomptes de la companyia han de complir normes de vestimenta .

La companyia fa aquesta puntualització després que el passat cap de setmana es veiés embolicada en una polèmica després de prohibir l'entrada a l'avió a dos adolescents i una nena de deu anys per anar vestides amb 'leggins', segons ha publicat el diari 'The Washington post '.

Les noies van ser obligades a canviar-se de roba per poder embarcar a l'avió que anava de Denver a Minneapolis, segons va explicar la fundadora de 'Moms Dead' Shannon Watts que va denunciar aquesta situació a través del seu perfil de Twitter.

"Un agent de United no està deixant a unes noies amb 'leggins' ficar-se en el vol de Denver a Minneapolis perquè la licra no està permesa?", denunciava a la xarxa social.

La companyia responia a les crítiques que té el dret a no deixar embarcar als passatgers que no estiguin degudament vestits com requereix la companyia. Les joves viatjaven amb la projecció especial de familiars dels empleats. Amb aquest passi, segons la companyia, havien de complir la política de vestimenta de la mateixa.

"Aquests passatgers estan representant a la companyia i per això no poden anar amb leggins, pantalons trencats, xancletes o qualsevol altre article que permeti veure la seva roba interior", ha declarat el portaveu al 'The New York Times'. "No és que vulguem que vesteixin de vestit i corbata, volem que vagin còmodes, però amb bon gust", va afegir.



Els 'leggings' són benvinguts



Per això aquest dilluns l'aerolínia ha emès un comunicat en què assegura que "els leggins són benvinguts" i que la companyia té cura la forma en què es presenta als clients perquè "és part de l'experiència a bord dels vols".

La companyia explica que els familiars o amics dels empleats reben viatges aeris gratuïts o descomptes en l'aerolínia. "En aprofitar aquest benefici, tots els empleats i passatgers són considerats representants de United. I igual que la majoria de les empreses, tenim un codi de vestimenta que li demanem als empleats i passatgers", explica la companyia.

United assegura que les passatgeres expulsades no van complir amb el codi de vestimenta en els viatges de benefici de la companyia. "Recordem regularment als nostres empleats que quan col·loquen un membre de la família o un amic en un vol gratis com a passatger de reserva, han de seguir el nostre codi de vestimenta", conclou el comunicat recordant, però, que per als clients habituals els pantalons elàstics són benvinguts .