La UE pagarà viatges a 5.000 joves d'Erasmus el 2018

La Comissió Europea ha llançat aquest dilluns la iniciativa 'Move2Learn, Learn2Move', amb un pressupost de 2,5 milions d'euros, en el marc del programa d'intercanvi Erasmus + per facilitar viatjar a prop de 5.000 joves europeus, ja sigui amb la seva classe o de manera individual, a un altre país de la Unió Europea amb un ajut d'entre 350 i 530 euros per comprar el bitllet si participen en el projecte de cooperació entre professors i alumnes de diferents països 'eTwinning'.

La iniciativa - "puntual" amb motiu del trentè aniversari del programa Erasmus s'inspira en la idea proposada pel Partit Popular Europeu i recolzada pel Parlament Europeu el 2016 de regalar un bitllet de tren per recórrer 30 països europeus (interrail) als joves europeus en complir els 18 anys, per a refermar el sentiment de pertinença a Europa, una proposta no viable segons la Comissió Europea perquè tindria un cost d'entre 1.200 milions i 1.600 milions d'euros a l'any.

La Comissió ha presentat una iniciativa que no serà universal ni gratuïta al cent per cent en tots els casos, però que s'espera que beneficiï "entre 5.000 i 7.000 joves de 16 anys o més", que seran seleccionats i rebran un ajut per comprar els bitllets d'entre 350 i 530 euros, en funció d'on resideixin o si visiten centres educatius amb els quals estigui agermanat seu institut.

L'ajut màxim es concedirà només per als alumnes que viatgin des de les regions ultraperifèriques, incloses les illes Canàries, Xipre, Malta o Islàndia, quan el cost de desplaçament fins a l'estació de tren, autobús o l'aeroport superi els 100 euros o quan es tracta d'un viatge escolar a una altra classe 'agermanada', això si, sempre que els trajectes no superin determinades emissions de C02 -atès que la iniciativa també busca conscienciar sobre la lluita contra el canvi climàtic- ni tampoc de durada.

Els viatges es poden efectuar en grup, com a part d'un viatge escolar, o individualment, depenent de la decisió dels pares i professors, tot i que es donarà prioritat als viatges de classe i es podran escollir tots els mitjans de transport -excloent cotxes privats i autobusos fletados-, en funció dels criteris de sostenibilitat ambiental, els punts de partida i de destinació dels estudiants.