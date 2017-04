Un camió atropella diversos vianants a Estocolm i causa almenys 4 morts

Almenys quatre persones han mort i una quinzena han resultat ferides com a conseqüència d'un atropellament suposadament intencionat en un carrer comercial del centre d'Estocolm, segons un balanç preliminar confirmat per la policia.



"Suècia ha estat atacada. Tot apunta a un atemptat terrorista", ha proclamat el primer ministre, Stefan Löfven. A més, ha confirmat que una persona ha estat detinguda, encara que no ha informat sobre la relació que l'arrestat podria tenir amb l'atac. Lofven ha assegurat que el Govern està al corrent del que ha passat i fa "tot el possible" per intentar aclarir l'incident, informa el diari 'The Local'.



El succés ha tingut lloc quan un camió ha irromput en un carrer d'una popular zona comercial i ha atropellat a la multitud abans de encastar-se contra un comerç.





Filmen visar när fredagslugnet i centrala Stockholm förbyts mot panik – när lastbilen vansinneskör på Drottninggatan. pic.twitter.com/qGTcOwJUi7 „ Expressen (@Expressen) 7 de abril de 2017

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb „ Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 d´abril de 2017

Les forces de seguretat han informat en un comunicat que va rebre les trucades d'alerta sobre l'incident a les 14.53 hores. Els avisos alertaven de l'atropellament de diverses persones prop de Drottningaten, una coneguda zona comercial situada al centre d'Estocolm.Les imatges difoses pels mitjans locals just després de l'atac mostren a una multitud fugint del lloc on es va produir l'atropellament, comès amb un camió.Un testimoni consultat per l'agència de notícies local TT ha assenyalat que diverses persones ferides estan rebent atenció mèdica al lloc dels fets i que ha vist a diverses "persones amb mantes sobre ells".L'empresa propietària del vehicle, la cervesera Spendrups, ha assegurat que el camió havia estat robat durant una parada de repartiment en un restaurant local. Un portaveu citat pel diari 'Aftonbladet' no ha pogut aclarir si es va tractar d'un o diversos assaltants, tot i que sí ha confirmat que el conductor es troba il·lès.