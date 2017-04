Un estudi de la Diputació calibra l'impacte de l'esport a la demarcació de Barcelona

El diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom ha participat a la presentació de l'estudi: «Avaluació del pes econòmic de l'Esport a la província de Barcelona», que ha tingut lloc a la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya a Barcelona. A l'acte han participat també, la cap de l'Oficina d'Activitats Esportives de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera, l'economista i autora de l'estudi Júlia Bosch i el vicedegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Alfred Albiol.

Josep Salom ha afirmat que «l'estudi té com a principals objectius aconseguir una fotografia acurada de l'actualitat de l'economia, en l'àmbit esportiu, a la demarcació de Barcelona». Conèixer les tendències, identificar nous mercats i oportunitats que es desprenen «constatar que l'increment de la pràctica de l'esport implicar un augment del turisme, de l'ocupació, tot això emmarcat dins les línies estratègiques de treball d'aquest mandat a la corporació», ha dit.

Elisenda Noguera ha destacat que l'estudi va ser un encàrrec de la Diputació de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra «que pretén veure l'impacte de l'esport i posar de relleu que l'esport genera economia, productivitat, ocupació, sense oblidar que tot i la crisi el sector de l'esport ha resistit bé i ha obtingut bons resultats».

L'esport té una important vessant social. Aquesta rellevància té una traducció econòmica en tant que les activitats d'aquest sector generen producció de béns i serveis, distribueixen rendes i creen ocupació, al temps que la inversió necessària en les corresponents infraestructures esportives.

Conclusions



La preponderància del sector privat sobre el sector públic és un resultat lògic si es té en compte que els principals actors en el món de l'esport són les institucions privades sense finalitat de lucre i, dins d'aquestes, els clubs esportius, sense oblidar la notable producció de béns i serveis esportius de les societats amb ànim de lucre.

Per tant, l'esport a la demarcació de Barcelona és un sector rellevant i de ràpid creixement dins de l'economia, per la qual cosa contribueix al creixement econòmic i de l'ocupació per sobre de la mitjana d'altres sectors. A més, els béns i serveis esportius es poden trobar en molts altres sectors, com ara el turisme, la nutrició, les assegurances, l'assessoria jurídica i econòmica, i altres on la seva presència és encara incipient però creixent, la qual cosa significa que l'esport pot ajudar a sectors específics a desenvolupar-se.