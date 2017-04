Un fill apunyala mortalment la seva mare al Pla d'Urgell

Un jove de 22 anys ha apunyalat mortalment la seva mare aquest divendres a la nit a Bellvís (Pla d'Urgell), segons ha confirmat a l'ACN en un primer moment l'alcalde de la localitat, Joan Talarn, i després els Mossos d'Esquadra. La dona tenia uns 50 anys. Els fets han tingut lloc cap a les 21.00 h al domicili familiar, sembla que per una discussió. En el moment dels fets no hi havia el pare. L'agressor també ha ferit el seu germà petit, de 14 anys, que ha estat conduït a un hospital per ser tractat de les lesions. El jove ha quedat detingut pels Mossos d'Esquadra i, segons ha pogut saber l'ACN, ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari perquè estava afectat per un atac d'angoixa. A les 23.00 h el cos de la dona seguia al domicili, a l'espera que arribés la comitiva judicial per efectuar l'aixecament del cadàver.

L'alcalde de Bellvís ha parlat d'una "desgràcia totalment inesperada" que ha deixat la població "en estat de xoc". Ha explicat que els fets han passat en el si d'una família "del poble de tota la vida" quan "hi ha hagut una discussió familiar" que ha acabat "malauradament" amb la mort de la mare i amb el germà ferit. Talarn, ha afegit que la notícia ha deixat els habitants del poble "consternats" i ha reiterat que el fet ha estat "del tot inesperat".

