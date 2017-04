Pascal insta a no fer «processisme» amb la data i la pregunta del referèndum

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va demanar ahir als partits polítics favorables al referèndum que no facin un debat públic sobre la data i la pregunta, tot avisant que això «cansa la gent». «De veritat ara cal un debat sobre qui és més llest o qui ho diu més alt?», es va preguntar en una entrevista a Els Matins de TV3 després que en les últimes hores hagin opinat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i l'exdiputat del PDeCAT Francesc Homs. En aquest context, Pascal va demanar que no es faci «processisme» amb aquesta qüestió perquè, si no, es fa un «flac favor». Interrogada per com hauria de ser la pregunta, Pascal va apostar perquè no inclogui la paraula república argumentant que el concepte 'estat independent' és un concepte «més inclusiu».

Pascal va avisar que el procés «no es pot permetre el luxe» de cansar els ciutadans amb un «estira-i-arronsa» sobre la data i la pregunta del referèndum. I va apostar per seure al voltant d'una taula i acordar-ho entre tots. «No fem un flac favor als qui diuen que és processisme. Si cansem la gent, sí que convertirem el procediment en un llast», va concloure.

La coordinadora del PDeCAT va fer aquesta crida a la resta de partits després que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, hagi situat la convocatòria del referèndum en «un parell de mesos» i que l'exdiputat del PDeCAT al Congrés Francesc Homs hagi apostat per fer-lo abans de l'estiu. «De veritat ara cal un debat sobre qui és més llest o qui ho diu més alt?», es va preguntar. En aquest context, va demanar «no caure en la trampa de sempre», i va alertar que el procés no es pot permetre perdre ciutadans esgotats del debat públic.

Quant a la fórmula de la pregunta, Pascal creu que s'han de buscar conceptes «com més inclusius millor», i es va mostrar partidària que faci referència a un estat independent. «El concepte de república –al qual havia esmentat el mateix Puigdemont en una entrevista a Al-Jazeera– té més càrrega ideològica. Els que estem convençuts ja ho estem. Volem ser el partit de convèncer els qui no ho estan», va argumentar.

Operació Catalunya

Pascal va qualificar de «vergonyoses» les explicacions que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso van donar dimecres en el marc de la comissió sobre l'operació Catalunya al Congrés. Després d'escoltar les seves compareixences, Pascal va defensar la necessitat que també vagin a la comissió els «comissaris policials», i va lamentar que PP i PSOE ho vetin. «S'han d'esclarir els fets, i si no volen que vinguin deu ser que tenen alguna cosa a amagar», va afegir.