Almenys 25 morts en l'atemptat contra una església copta egípcia

Almenys 25 persones van morir i més de 40 van resultar ferides per l'explosió d'una bomba dins d'una església a la ciutat egípcia de Tanta, situada a 120 quilòmetres al nord del Caire, van informar fonts de seguretat i del ministeri de Sanitat.



L'explosió va sorprendre als fidels dins del temple coincidint amb les celebracions del Diumenge de Rams, que marca el començament de la Setmana Santa.





BREAKING UPDATE: Death toll rises to 21 in bombing of church in Tanta City, 90km north of Cairo pic.twitter.com/HV3PNln9K6 (@SkyNewsArabia_B) „ Harry Fear (@harryfear) 9 de abril de 2017

En declaracions a la televisió privada On Tv, el primer ministre egipci, Sherif Ismael, va condemnar l'atemptat i va mostrar la determinació del Govern d'acabar amb el terrorisme al país."Es tracta d'un acte terrorista , però eradicarem el terrorisme d'Egipte i tenim la determinació per acabar amb els grups terroristes", va dir el primer ministre.La minoria cristiana copta celebra avui a Egipte el Diumenge de Rams, que marca el començament de la Setmana Santa.Segons van indicar fonts de seguretat i de Protecció Civil, la Policia ha acordonat la zona, mentre un equip d'artificiers ha arribat al lloc per buscar altres possibles artefactes.Aquest atemptat es produeix 20 dies abans de la visita del papa Francesc, que té previst desplaçar-se a Egipte els propers 28 i 29 d'abril en el seu primer viatge a Orient Mitjà.El passat 11 de desembre, 28 fidels de la minoria cristiana copta van morir en un atemptat perpetrat per un suïcida contra una església situada al costat de la catedral del Caire, al barri d'Al Abasiya.