Consternació per la mort de l'exministra

Hem sabut amb tristesa que has marxat. Ens deixes memòria de dedicació i valors. Els @socialistes_cat et trobarem a faltar. Descansa en pau. pic.twitter.com/FJTYKFCPcA

"No deixava indiferent ningú, era a tots els combats i la recordarem com el que va ser: una militant d'una sola peça. Avui ens sentim més orfes, més sols, més tristos, però el consol que ens quedarà és el que va fer en defensa de les seves idees; el seu exemple i la seva convicció ens acompanyaran sempre". Són paraules d'un emocionat Miquel Iceta, primer secretari del PSC, en recordar l'exministra de Defensa Carme Chacón, que ha mort aquest diumenge a Madrid

Els màxims representants de les forces polítiques de país han lamentat la mort de l'exministra socialista, Carme Chacón, aquest diumenge a l'edat dels 46 anys. La gran majoria ho han fet a través de Tuiter, amb piulades on s'han mostrat sorpresos i tristos per una notícia no esperada i també donant ànims als familiars i als seus companys de partit. Líders de partits com David Bonvehí, del PDeCAT, Sergi Sabrià d' ERC, Inés Arrimadas de C's, Ada Colau dels Comuns, Xavier Garcia Albiol del PPC, Pablo Iglesias de Podem o Mireia Boya de la CUP han piulat amb la mateixa immediatesa que s'ha sabut la notícia mostres de condol cap a l'exministra que patia del cor i ha estat trobat morta al seu domicili de Madrid. Chacón era membre de l'executiva del PSOE i militant del PSC.

La líder del nou partit dels Comuns i alcaldessa de Barcelona ha manifestat tot el seu condol a ''familiars i amics de Carme Chacón'', així com a la ''família del PSC i PSOE per la inesperada pèrdua d'una companya estimada''. En la mateixa línia, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestat que ''ha marxat una dona brillant i amb gran capacitat política''. Unes capacitats que Iglesias assegura que va poder ''comprovar personalment''.

La líder de C's i cap de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, ha qualificat la mort de Chacón de ''terrible noticia'' i David Bonvehí del PDeCAT ha manifestat una ''tristesa molt gran'' afegida d'una ''abraçada molt forta a la família, amics i a la família dels socialistes''.

De la seva part, el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha lamentat profundament la mort de l'exministra de defensa i ha mostrat el seu reconeixement a la trajectòria socialista. Albiol l'ha qualificada d'una ''persona de fortes conviccions, figura destacada de la política catalana i espanyola dels darrers anys''.

D'altra banda, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha volgut enviar un missatge ''d'estima'' en uns moments durs i s'ha solidaritzat amb el ''dolor de la família socialista''. Segons Sabrià, ''aquest és un moment per mostrar respecte per una dona que va ser pionera en moltes ocasions, que va ocupar diversos càrrecs de màxim nivell en l'administració, i va donar visibilitat i normalitzar la feina de les dones als llocs de màxima responsabilitat''.

Finalment, Albano-Dante Fachin, de Podem, s'ha mostrat impactat per la notícia de la mort de Chacón i també ha donat el condol als seus familiars, amics i companys de partit. La portaveu de la CUP-Crida Constituent al Parlament, Mireia Boya, ha enviat una abraçada i molts ànims a tota la ''família socialista''.