El Govern català té un "pla d'execució" per organitzar el referèndum

La secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí al Parlament, Marta Rovira, ha assegurat aquest diumenge en declaracions a RAC1 que el Govern té "un pla per executar el referèndum" d'independència aquest 2017. Rovira ha afirmat que aquest "és perfectament compatible" amb un acord amb el govern espanyol, tot i que ha matisat que, si no l'aconsegueixen, posaran igualment les urnes. "El que no farem serà esperar que l'Estat eternament ens porti a una negociació", ha explicat la portaveu parlamentària de JxSí, que ha fixat com a límit "l'última quinzena de setembre". "El referèndum és i serà creïble", ha detallat Rovira, que ha subratllat que el seu resultat serà assumit "com a vinculant".

Rovira s'ha mostrat convençuda de què el referèndum es podrà fer, i per aquesta raó ha assegurat que ERC no té cap pla B. La número dos d'esquerra ha interpel·lat directament als comuns, a qui els ha recordat que el Parlament es va comprometre a convocar el referèndum com a molt tard al setembre. Tot i això, ha donat per fet que s'hi acabaran sumant.

La portaveu de JxSí ha remarcat també la feina feta a nivell internacional i ha assegurat que a l'exterior la gent equipara cada vegada més el cas de Catalunya amb el d'Escòcia.