Dos incendis cremen sis vaixells al Port Fòrum de Barcelona

Dos incendis han cremat avui sis vaixells al Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs. El primer, s'ha declarat al voltant de les 7 del matí i ha quedat controlat pels volts de les 10. Aquest foc ha cremat cinc embarcacions esportives, quatre de les quals s'han enfonsat. Una persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l'Hospital del Mar.

Poques hores després, al voltant de les 15 h, un segon incendi s'ha declarat a la mateixa zona. Ha calcinat dues embarcacions de gran eslora més, que s'han acabat enfonsant. Hi ha també tres vaixells afectats per temperatura i se n'han retirat d'altres del pantalà per precaució. Es desconeix la causa del nou foc però se sospita que una guspira o el gasoil que quedava a l'aigua ha pogut provocar-lo. No hi ha constància de ferits.