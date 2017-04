El Pacte Nacional pel Referèndum vol fer visibles el suports internacionals en un acte al maig

El Pacte Nacional pel Referèndum vol donar un "accent internacional" a l'acte que té previst fer el mes de maig. Així ho ha explicat el coordinador del pacte, Joan Ignasi Elena, en una entrevista al 3/24. Elena ha explicat que aquest acte encara no té format, però que serà, junt amb la recollida de signatures prevista per Sant Jordi, la mobilització més destacada per donar visibilitat al suport que té el referèndum.

Elena s'ha referit al ressò internacional del procés i ha comparat la reacció dels partits contraris al referèndum amb "un nen petit que tanca els ulls pensant que així el problema desapareix". Elena ha assegurat que el dret a decidir és "la nova centralitat del catalanisme polític" i ha remarcat la "pluralitat" de la mesa del pacte.

Joan Ignasi Elena, exdirigent socialista, també s'ha referit a la posició del PSC respecte a aquesta qüestió. Elena creu que la posició del PSC "no respon" al que pensa "la majoria del seu electorat", ja que la majoria creu que "la solució és el referèndum".

El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum també ha explicat quina rebuda tenen quan van a altres llocs de l'Estat a fer pedagogia del Referèndum. "Es queden bastant parats", ha assegurat Elena, perquè vinculen el Pacte pel Referèndum al "sí a la independència".