Un càrrec de CDC admet diversos pagaments de Millet per fer campanyes municipals

Esteve Escuer, que va ser president local de CDC a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) entre 1990 i 2003, ha reconegut aquets dilluns davant el tribunal que el saquejador confés del Palau de la Música Fèlix Millet va fer almenys tres pagaments per finançar les campanyes municipals del partit a la localitat on resideix.

En la seva declaració com a testimoni, Escuer ha admès que el 2007 va rebre de Millet un pagament en efectiu de 13.000 euros, quantitat que ja ha tornat, i posteriorment, a preguntes del fiscal Anticorrupció Emilio Sánchez Ulled i la insistència de la presidenta de sala, Montserrat Comas, ha acabat reconeixent que Millet també els va fer altres dos donatius el 1999, un de 3.000 euros i un altre de 1.800 euros, per sufragar despeses de les campanyes.

El testimoni, que també va ser president durant una dècada de CDC a la comarca barcelonina del Vallès Oriental i membre del Consell Nacional de CDC i actualment és militant de base del PDeCAT, ha reconegut que el 2007 va rebre 13.000 euros de Millet per pagar despeses de la campanya municipal del partit en les municipals de maig a l'Ametlla del Vallès, localitat on resideix el saquejador confés del Palau de la Música.

El fiscal li ha mostrat a l'excàrrec local de CDC un document escrit a màquina, amb la firma de Escuer i la frase: "He rebut de Fèlix Millet la quantitat de tretze mil euros, 27 de febrer de 2007". "Li sona aquest rebut?", ha preguntat Ulled, davant la qual cosa Escuer ha respost afirmativament.

"En aquella època hi havia un alcalde que no ens agradava, volíem canviar i ajudàvem a la candidatura de CDC. Millet va col·laborar i aquests diners respon a això. Era una col·laboració de Millet per pagar sopars, diners, no sé si això es considera una campanya, perquè és una cosa molt etèria, és molt difícil de circumscriure", ha al·legat Escuer, davant la qual cosa Ulled ha replicat: "això ho diu vostè".

Escuer ha indicat que, malgrat que el 2007 no exercia cap poder en CDC a l'Ametlla del Vallès, aquest pagament en efectiu de Millet respon a que tots dos es coneixien.

El fiscal li ha preguntat llavors si Millet va fer altres pagaments per ajudar a pagar despeses de campanyes municipals de CDC en l'Ametlla amb anterioritat, davant la qual cosa ha respost inicialment amb evasives, afirmant que no ho sabia.

"Aquesta entrega de 2007, no és una dinàmica que s'arrossegava d'anys anteriors?", ha preguntat el fiscal Anticorrupció, davant la qual cosa el testimoni ha respost: "que jo sàpiga, no".

El fiscal li ha mostrat llavors al testimoni una sèrie d'arxius, entre ells dos documents signats pel propi Escuer el 1999 en els que confirmava haver rebut de Millet, en dos pagaments diferents, 300.000 pessetes (1.800 euros) i 500.000 pessetes (3.000 euros).

"No estic segur que sigui la meva firma", ha al·legat Escuer, davant la qual cosa la presidenta del tribunal, Montserrat Comas, ha pres la paraula per preguntar al testimoni que aclarís si només admetia el cobrament dels 13.000 euros i no el dels de 1.800 i 3.000 euros, malgrat que també apareixia la seva firma.

"Els pagaments -de 1.800 i 3.000 euros- no els vaig rebre jo, ni en efectiu ni en xecs, però durant les campanyes es pagaven factures, però no a mi. Jo no els vaig rebre. Es van fer pagaments directes per a les campanyes. Jo no vaig rebre aquells diners físicament", ha al·legat.

La presidenta del tribunal li ha preguntat llavors si creia que algú s'havia fet passar per ell per cobrar els diners lliurat per Millet, davant la qual cosa Escuer ha insistit que no recordava haver signat els documents però que, en tot cas, els diners van ser per a les campanyes i no per a ell.

La magistrada li ha recordat que, com a testimoni, Escuer estava obligat a dir la veritat, i ha mostrat la seva sorpresa perquè considerava "estrany" que recordés el pagament de 13.000 euros i no els de 500.000 i 300.000 pessetes.

"Són quantitats més petites", ha al·legat el testimoni, que ha reconegut que la firma que apareix en els documents s'assembla a la seva i que les quantitats es podrien haver abonat directament a les empreses que havien facturat al partit pels serveis de la campanya electoral.

A preguntes de la jutge, Escuer ha reconegut que qui ordenava aquests pagaments era el mateix Fèlix Millet, que els diners els rebien directament els proveïdors i que si ell els va signar -cosa que no recorda-, és perquè creia que no feia res dolent.