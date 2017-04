Cimera avui a Madrid entre els països del sud d'Europa per debatre sobre el Brexit

El president del govern, Mariano Rajoy, i els líders dels sis països del sud d'Europa escenificaran avui a Madrid la seva unitat davant les negociacions per fer efectiu el Brexit.



Madrid, i en concret el Palau del Pardo, albergarà aquesta cimera de caps d'Estat o de Govern de països del sud de la UE a dues setmanes del Consell Europeu en què els socis comunitaris han de definir les claus d'aquesta negociació per desvincular el Regne Unit. Al costat de Rajoy participaran en la cita d'avui el president de França, François Hollande; el de Xipre, Nicos Anastasiades; i els primers ministres de Grècia (Alexis Tsipras), Itàlia (Paolo Gentiloni), Portugal (Antonio Costa) i Malta (Joseph Muscat).



Serà la tercera vegada que els països del sud d'Europa mantindran aquest tipus de reunions després de la celebrada a Atenes el setembre passat i la que va tenir lloc a Lisboa a final de gener.



Rajoy no va assistir a la primera pel fet que encara es trobava en funcions i havia limitat la seva agenda exterior.



En aquest cas hi ha un assumpte sobre el qual giraran les converses de la cimera: el Brexit.