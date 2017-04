La classe política catalana expressa el seu condol al PSC per la mort de Chacón

La classe política catalana s'ha acostat aquest dilluns a la seu del PSC a Barcelona per expressar el seu condol per la mort de l'exministra de Defensa i militants del partit, Carme Chacón, que va morir aquest diumenge. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estat l'encarregat d'obrir el llibre de condolences a les 11 hores i des de llavors hi han passat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech; el president del PPC, Xavier García Albiol; el portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa; el diputat al Congrés d'ERC, Joan Tardà; i l'exdiputat del PDeCAT Francesc Homs. També s'ha dirigit a la seu del PSC el ministre d'Economia, Luís de Guindos, i el delegat del govern espanyol, Enric Millo.

Tots ells han volgut acompanyar els companys de Chacón en aquests moments complicats i han deixat unes paraules al llibre de condolences. El llibre s'ha instal·lat al vestíbul de la seu cal carrer de Nicaragua, acompanyat d'una imatge de Chacón i roses vermelles.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit que es tractava d'una mort "irreparable i injusta" i ha destacat la importància de la figura de Chacón en la lluita per la igualtat de drets de les dones. El portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, ha destacat que la socialista va "lluitar per les seves idees i per la igualtat de gènere". L'exdiputat del PDeCAT Francesc Homs ha afirmat que testimonis com el de Chacón "demostra i ensenyen que la política és compromís i opció de vida". Per la seva part, el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha destacat la "força i vitalitat" de Chacón. Des del PPC, Xavier García Albiol ha reconegut la seva "coherència" en la defensa del model de Catalunya i l'Estat i ha expressat el seu reconeixement polític deixant de banda les discrepàncies ideològiques.

En nom d'ERC ha acudit a la seu del PSC el diputat republicà al Congrés, Joan Tardà, que després de signar al llibre ha volgut mostrar el condol de la seva formació a "la família i a la família socialista" de Chacón. Tardà ha remarcat que "malgrat les diferències ideològiques", ser de partits progressistes ens va fer coincidir "en moltes idees d'esquerres". A més, ha destacat que "la joia més preuada de la Carme era la seva capacitat dialogant, la seva manera d'entendre que les diferències polítiques tenien una frontera, la del respecte personal".

Està previst que aquesta tarda el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també es dirigeixi a la seu del PSC per expressar el seu condol.

A banda dels representants polítics, també han passat per la seu del partit militants i companys que han volgut deixar per escrit les seves condolences.