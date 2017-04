Colom va demanar diners a Millet perquè amics li van dir era «mecenes cultural»

El dirigent de CDC Àngel Colom ha admès aquest dilluns que va acudir a Fèlix Millet perquè l'ajudés a eixugar els deutes de l'extint Partit per la Independència (PI) per indicació d'uns "amics" que li van explicar que l'expresident del Palau era un "mecenes cultural", encara que sense concretar noms.

Colom, que va dirigir el PI, ha declarat com a testimoni davant el tribunal de l'Audiència de Barcelona que jutja l'espoliació del Palau de la Música, cas en què va tenir la condició de responsable civil a títol lucratiu pel xec de 12,5 milions de les antigues pessetes, a càrrec de l'Orfeó Català, que va rebre el 2000 per un conveni sobre "Pedagogia sobre el cultural catalana i les noves migracions".

El testimoni, que està tornant al Palau aquests 12,5 milions de pessetes amb l'ajuda d'altres exmilitants del PI, ha afirmat que Millet li va donar aquest xec quan va acudir al saquejador confés per demanar-li ajuda per pagar els deutes, una vegada havia fitxat com a dirigent de CDC després del fracàs del seu partit.

Segons Àngel Colom, si es va dirigir a Millet és perquè en una reunió amb amics exmilitants del PI -partit sorgit d'una escissió d'ERC- algú va suggerir que era un "mecenes de la cultura catalana", però ha dit no recordar qui li ho va dir, malgrat les reiterades advertències del fiscal de la seva obligació de dir la veritat per estar declarant com a testimoni.

Colom ha adduït que quan, després d'una conversa amb Millet sobre "la situació política del país", va rebre el xec de mans de l'expresident del Palau només es va fixar en l'import de 12,5 milions i no en el concepte d'aquest -"Pedagogia de les noves migracions"- ni que la donació es feia a nom de la fundació Espai Catalunya, entitat que malgrat que va ser inscrita mai va arribar a funcionar.

"La idea d'anar al Palau va ser meva. Va sorgir en un 'pluja d'idees' de noms en una reunió", ha afirmat Colom, que, davant la insistència del fiscal Emilio Sánchez Ulled i de l'advocat de l'acusació exercida per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) Alex Solà, ha dit no recordar qui va apuntar el nom del saquejador confés del Palau.

Per a Colom, en l'època Fèlix Millet era "considerat per molts com un mecenes de la cultura catalana", per la qual cosa va acudir-hi per demanar-li ajuda econòmica per a l'extint PI després de trucar a "diverses portes" -que tampoc no ha identificat-, en alguns casos sense èxit.

Colom ha precisat que, malgrat que l'any 2000 ell ja formava part de CDC, "una cosa no té res a veure amb l'altra", atès que ell seguia mantingut reunions amb exmilitants del PI en les quals va tractar del problema dels deutes de l'extint partit.

Segons Àngel Colom, quan Millet el va rebre va estar parlant amb ell "del país, de la situació política del país", sense arribar a concrecions sobre els deutes econòmiques i l'ajuda que reclamava, després de la qual cosa l'expresident del Palau va sortir del seu despatx i va tornar al cap d'un moment amb el xec de 12,5 milions.

"Però jo en aquell rebut no veig ni deute, ni PI, ni el nom de Millet...", ha etzibat el fiscal a Àngel Colom, que ha esbossat un "si vol que li sigui franc", a la qual cosa Emilio Sánchez Ulled ha contestat: "per favor, per favor, que si no és delicte".

"Només em vaig fixar en la xifra", ha reiterat Colom, al qual el fiscal no ha cessat d'intentar acorralar amb un incisiu interrogatori: "com s'explica que Millet fos tan imaginatiu com per inventar-se un conveni de pedagogia?, com va decidir els dotze milions, després de la seva convincent exposició?", ha abundat Sánchez Ulled, sense arrencar més concrecions al testimoni.

Àngel Colom ha dit no reconèixer la seva firma en el conveni que l'Orfeó Català va signar amb la fundació Espai Catalunya per justificar la donació i ha afirmat que ignora per què la quantitat que figura en aquest acord és de 25 milions de les antigues pessetes, xifra que dobla la del xec esmentat i que coincideix amb el deute total de l'extint PI.

"Algú va intentar imitar la meva firma, jo mai vaig signar el document del conveni", ha reiterat Colom, que ha recalcat que mai va dir a l'expresident del Palau el nom Espai Catalunya, una resposta a la qual el fiscal ha reaccionat amb incredulitat: "I com va poder saber Millet l¡existència d'aquesta fundació?".

"Se l'ha advertit de les responsabilitats de no dir la veritat en aquest acte. Vostè diu que lo explica la seva trajectòria política a Millet i que necessita diners. I apareix amb un xec de 12,5 milions i un rebut en què se'l relaciona amb una fundació que no existeix", ha tornat a recordar el fiscal a Àngel Colom.

"Jo li vaig dir que volíem continuar la feina del país a través dels treballs amb la immigració, no recordo que parlés de la fundació", s'ha justificat el testimoni.

Colom ha assegurat que, a través de l'advocat Xavier Melero -que representa CDC en el judici del Palau- està tornant els diners rebuts de l'Orfeó, amb l'ajuda d'"altres persones que van ser del PI", perquè es va sentir "moralment" obligat a això quan va esclatar l'escàndol de l'espoliació.