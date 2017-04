Detenen a Barcelona un rus acusat d'haver piratejat les eleccions als EUA

Un informàtic rus, identificat com Pyotr Levashov, va ser ahir arrestat a Barcelona, segons un portaveu de l'ambaixada russa a Madrid. La cadena de televisió russa RT va informar que Levashov està involucrat presumptament en atacs de pirateria relacionats amb suposades interferències en les eleccions nord-americanes de l'any passat.



Levashov va ser detingut sota una ordre d'arrest internacional nord-americana, com va informar RT al seu lloc web, citant la policia espanyola.



El portaveu de l'ambaixada va declinar donar detalls sobre les raons de l'arrest de Levashov. La policia espanyola i el Ministeri de l'Interior no estaven disponibles per fer comentaris. Les autoritats espanyoles van notificar a l'ambaixada l'arrest de Levashov divendres, va dir el portaveu rus.



El govern nord-americà ha acusat formalment Rússia de hackejar correus electrònics del Partit Demòcrata.