Almenys dos morts i dos ferits en un tiroteig en una escola de primària dels EUA

Un tiroteig a l'escola de primària North Park de San Bernardino (EUA), ciutat situada a uns cent quilòmetres a l'est de Los Angeles, ha deixat avui almenys dos adults morts i dos ferits, segons els primers informes de les autoritats.



El cap de Policia de San Bernardino, Jarrod Burguan, ha informat a través del seu compte de Twitter que les primeres investigacions apunten a un possible cas d'"assassinat i suïcidi" dins de l'aula, i ha afegit que el sospitós del tiroteig seria un dels morts.



Burguan ha indicat que el balanç preliminar del que ha passat és de dues víctimes mortals i dues persones ferides.





Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.