Estats Units anuncia que sancionarà Síria per l'atac amb armes químiques

Lluny de voler calmar els ànims, el govern d'Estats Units continua afegint tensió als fets ocorreguts aquesta setmana a Síria. En aquest sentit, l'ambaixadora d'EUA davant l'ONU, Nikki Haley, va confirmar ahir que Donald Trump estudia imposar noves sancions a Síria, així com també a Rússia i Iran pel seu suport al primer. Així mateix, Haley va assegurar que el president de Síria, Baixar al-Assad, ha d'abandonar el poder per obtenir una solució estable al país àrab, el que suposaria un canvi de to en la política exterior de Washington.



«Si s'observen les seves accions, si mirem la situació, serà difícil veure un govern pacífic i estable amb Assad», va dir Haley en una entrevista a la CNN. Aquest discurs suposa un distanciament amb declaracions anteriors d'ella mateixa i del secretari d'Estat, Rex Tillerson, que asseguraven que un canvi de règim a Síria no era una prioritat per al govern de Donald Trump. L'ambaixadora també va assegurar que la intel·ligència nord-americana té proves de l'autoria d'Al-Assad de l'atac amb armes químiques de la setmana passada, però que estan classificades.



Així mateix, el secretari del Tresor nord-americà, Steve Mnuchin, va anunciar que el seu país està preparant sancions contra Síria per l'atac amb armes químiques de dimarts passat, atac al qual Estats Units va respondre amb míssils dijous a la nit. «Anunciarem sancions addicionals a Síria com a part dels nostres esforços continus per frenar aquest tipus d'accions», va comunicar Mnuchin en una breu trobada amb la premsa. El secretari no va aportar detalls sobre quin tipus de sancions s'anunciaran, però va avançar que seguiran afectant les possibilitats del règim del líder sirià, Baixar al-Assad, de realitzar negocis i transaccions a l'exterior. Mnuchin va afegir que les sancions són un instrument útil per pressionar el règim de Damasc i respondre a l'atac químic, que va causar més de 80 morts.



D'altra banda, el president de Rússia, Vladímir Putin, i el líder iranià, Hassan Rohani, van reiterar ahir la seva condemna a l'atac d'Estats Units, en una conversa telefònica que van mantenir a instàncies de Teheran. Els dos líders també van subratllar la importància de mantenir una estreta cooperació per impulsar una solució política al conflicte armat sirià.



Per contra, el president sirià, Baixar al-Assad, va considerar ahir que els Estats Units han fracassat en el seu objectiu d'elevar la moral «dels terroristes» als quals dóna suport a Síria, amb el seu atac de fa tres dies contra la base aèria d'Al Shayrat.



Segons un comunicat de la presidència siriana, el mandatari va fer aquestes declaracions durant una conversa telefònica amb el seu homòleg iranià, Hassan Rohani. Per a Al-Assad, Washington no va aconseguir la seva meta principal amb l'atac, que, va afirmar, era elevar la moral de les «bandes terroristes a les quals dóna suport, després de les victòries aconseguides per l'exèrcit».