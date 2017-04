Ferraz acull des d'aquest migdia la capella ardent de Carme Chacón

La capella ardent per acomiadar a Carme Chacón s'instal·larà a la seu socialista del carrer Ferraz, a partir de les 13.30 hores, segons ha informat avui la Comissió Gestora del PSOE.

L'últim adéu a l'exministra socialista de Defensa i exvicepresidenta primera del Congrés no tindrà lloc finalment a la Cambra Baixa, com s'havia informat prèviament des del PSOE.

La capella ardent s'instal·larà a la sala d'actes de la seu socialista, al vestíbul de la qual es col·locarà un llibre de condols obert als ciutadans.

El portaveu de la Comissió Gestora, Mario Jiménez, ha destacat que Chacón era "un símbol" i una política "d'aquelles que fan passos importants que fan que tothom avanci darrere d'ella".

En declaracions a la SER i a Onda Cero després de la sobtada mort ahir a Madrid de la dirigent socialista, Jiménez s'ha fet eco del dolor, la tristesa i la consternació que embarguen la família socialista, que ha perdut "una companya essencial en el partit".

"La seva empremta en termes d'igualtat serà inesborrable", ha dit i ha recordat que l'exministra va haver d'afrontar "responsabilitats molt importants" en els diferents càrrecs institucionals que va desenvolupar, i que ho va fer sempre "de manera brillant en circumstàncies complicades, donant sempre un exemple de compromís amb el seu país i defensant la seva tasca amb un nivell altíssim".

El portaveu de la Comissió Gestora ha ressaltat, també, el paper de Carme Chacón per trobar una solució al problema català, al qual va aportar "serenitat, responsabilitat i sentit d'Estat".

"Sempre defensant de manera molt important a Catalunya i el que significa Catalunya a Espanya i demanant també un paper destacat del PSC, però sempre sabent que el PSC es feia gran contribuint al PSOE i que, per descomptat, el PSOE necessitava del PSC per completar el seu projecte per al conjunt d'Espanya", ha destacat.

Sobre posteriors actes de reconeixement que puguin fer-se a la seva figura, Jiménez ha expressat que el PSOE "sent la necessitat" de retre-li un homenatge, però que estarà pendent de les decisions de la família.

"La trajectòria i la tasca de Carme han estat molt importants, i d'aquí aquesta immensa sensació de buit", ha conclòs el portaveu.

Fonts del PSC han informat que, a partir de les 17.30, el primer secretari del partit, Miquel Iceta, assistirà a la capella ardent, acompanyat de la portaveu adjunta del Congrés, Meritxell Batet, i del secretari d'Organització, Salvador Illa.