La Generalitat convocarà «en breu» 7.500 places d'ocupació pública

La secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat, Meritxell Masó, ha anunciat que el Govern començarà a convocar "en breu" les 7.500 places d'ocupació pública que va anunciar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan s'aconseguissin aprovar els Pressupostos 2017, i també preveu negociar amb els sindicats un pla a tres anys vista per estabilitzar plantilles oferint plaça a interins des de fa més de tres anys, que calcula que són entre 20.000 i 25.000.

En declaracions a la premsa aquest dilluns amb motiu d'una reunió de la Taula General de Negociació dels Empleats Públics, ha explicat que es tracta de la major convocatòria d'ocupació pública dels últims sis anys, amb l'excepció de les 1.230 places que la Generalitat va llançar el 2015, encara que els sindicats ho consideren "insuficient", han asseverat abans de la trobada.

Masó ha detallat que seran oposicions per a noves places i per a llocs coberts ara de manera temporal en "serveis essencials", com 2.500 places de personal mèdic i d'infermeria, 2.000 docents, 500 Mossos d'Esquadra i 150 bombers, entre d'altres.

La Generalitat també té "voluntat de seguir negociant" la tornada de les condicions laborals retallades durant la crisi, amb temes pendents com el fons d'acció social, la productivitat i les pagues del 2013 i 2014, i ha recordat que aquest mes d'abril pagaran el 34,42% de la paga extra retallada el 2012 --el que equival a uns 220 milions d'euros-- que el Govern es va comprometre a retornar en tres anys (2016-2018).



Postura sindical

El coordinador de l'àrea pública de CC.OO. de Catalunya, Joan Maria Sentís, ha demanat que es convoquin a través d'un pla plurianual totes les places que actualment estan cobertes per interins, que són entre 40.000 i 45.000, segons les dades del Govern, i "negociar de debò" la tornada de les retallades, fixant un calendari.

Assumpta Barbens (IAC) ha compartit aquestes reivindicacions i ha exigit que en la reunió d'aquest dilluns se signi un calendari que fixi els terminis per pagar les pagues pendents, que la resta d'administracions públiques d'Espanya ja han recuperat, encara que el Govern ho descarta per falta de disponibilitat pressupostària.