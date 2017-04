Joventut ofereix aquest estiu 54 camps de treball a Catalunya amb 1.152 places

La Direcció General de Joventut ha obert aquest dilluns les preinscripcions a un total de 1.152 places per als 54 camps de treball que organitza aquest estiu a Catalunya, segons ha indicat aquest dilluns el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es tracta de tres camps més que l´any anterior i de 16 camps inèdits d´enguany, mentre que la resta són una continuació de projectes ja iniciats en anteriors campanyes. Els joves d'entre 14 i 29 anys ja poden fer les preinscripcions des d'aquest dilluns a Internet "per unes activitats que generen alt valor afegit en els propis joves i en l'entorn", segons ha destacat el Govern.

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, ha destacat que "els camps de treball són unes activitats que proporcionen un doble valor afegit, tant pels joves que hi participen que adquireixen una vivència única, com pel retorn que té en l´entorn a través d´un bé comunitari i social destacable".

Els camps de treball organitzats per la Direcció General de Joventut són gestionats i desenvolupats a través d´associacions d´educació en el lleure, entitats i fundacions sense ànim de lucre i amb la complicitat del món local que els acull. Consten d´una estada de quinze dies per a joves voluntaris que participen desinteressadament en un projecte de millora de caire mediambiental, social, de recuperació del patrimoni arquitectònic o d´intercanvi cultural.

L´oferta a Catalunya es complementa amb la proposta de 99 places més en 61 camps de treball organitzats a la resta de l´Estat, així com els camps internacional que es realitzen arreu del món.

Els joves d´entre 14 i 29 anys interessats en participar-hi poden fer la seva preinscripció a través d´aquest web. L´adjudicació de les places es farà mitjançant un sorteig públic davant notari, que tindrà lloc el proper 20 d´abril.

En el cas dels 54 camps de treball oferts a Catalunya, 4 es desenvoluparan a l´àmbit metropolità, 4 més a les Terres de l´Ebre, 5 camps tindran lloc a l´Alt Pirineu i Aran, fins a 9 camps a l´àmbit de Ponent, 10 camps més es desenvoluparan a la Catalunya Central, 11 al Camp de Tarragona i 11 més a les comarques gironines. Els camps poden ser de modalitat per a joves catalans, de modalitat intercanvi per a joves de les comunitats autònomes i per a participants internacionals.

Aquesta modalitat concentra el gruix de l´oferta i de les novetats d´aquest 2017, amb 12 propostes inèdites. Alguns d´aquests camps de treball destacats són "En busca de la Cabra d´Or" a Artés, (Bages), "Descobrint la biodiversitat del Pirineu gironí" a Setcases (Ripollès), "Coopera amb Alcarràs" a Alcarràs (Segrià), "Obrint els camins dels arbres mil·lenaris" a Mont-ral i Farena (Alt Camp) i "La lleva del biberó" a Pinell de Brai (Terra Alta).

Camps de treball a Catalunya per a joves procedents d´altres comunitats autònomes (2 camps de treball amb 48 places):

A Catalunya s´organitzen un total de dos camps de treball en què hi participen joves catalans i joves procedents d´altres llocs de l´Estat, amb un total de 48 places. Els camps són "Trencant barreres" a Barcelona i "Arqueologia inclusiva a la Vall de l'Ondara" al Talladell, a Tàrrega. I per a joves de la resta del món s'ofereixen 14 camps de treball i 282 places.

A banda dels 54 camps que es desenvolupen a territori català, Joventut ofereix aquest any també 99 places en camps de treball organitzats en altres llocs de l´Estat, repartides en 61 camps de treball -8 a les Illes Canàries, 7 a Andalusia, 5 al País Valencià i a Galícia, 4 al País Basc, a la Rioja, a Cantàbria, a Extremadura i a Múrcia, 3 a Madrid i a Navarra, 2 a les Illes Balears, Aragó, a Castella la Manxa i a Castella Lleó, i 1 a Ceuta i a Melilla-.

Al marge dels camps de treball organitzats per la Direcció General de Joventut, els joves de 18 a 29 anys també tenen l´opció de participar als camps de treball d´intercanvi internacional organitzats arreu del món per part de diferents organismes i associacions.

El període d´inscripció per participar-hi és obert i es poden realitzar fins el novembre a través de la Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacionals (COCAT), i del Servei Civil Internacional (SCI). En total, els joves catalans podran escollir entre uns 3.000 camps de treball.

L´any passat, 870 joves catalans van participar en aquestes estades, mentre que Catalunya va acollir 227 joves estrangers.