La justícia francesa ja pren declaració als «mediadors» del desarmament d'ETA

La justícia francesa va començar a prendre declaració ahir als membres de l'autodenominat Comitè Internacional de Verificació (CIV) que abans-d'ahir van exercir de supervisors en el lliurament d'armes d'ETA a les autoritats gales en diverses localitats del sud-oest del país.



Fonts pròximes a la investigació van confirmar que els jutges estan prenent declaració com a testimonis als participants en el lliurament de les localitzacions dels punts on s'amagaven les armes a les autoritats franceses.



Els integrants del CIV van comunicar a la Fiscalia de Baiona (França) la localització de vuit dipòsits d'armes que contenen al voltant de 120 armes de foc, tres tones d'explosius, municions i detonadors. El material trobat inclou bales, revòlvers, pistoles, detonadors industrials, temporitzadors, així com explosius i productes químics com pentrita, pentolita, pols d'alumini, nitrometà, amonal i àcid sulfúric.



Precisament per conèixer la informació sobre aquestes armes, el jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco va obrir divendres passat diligències, a petició de la Fiscalia, per cursar una comissió rogatòria a França.



L'objectiu de la Fiscalia és conèixer el material lliurat per determinar si alguna de les armes forma part d'algun procediment contra la banda terrorista.



No obstant això, les forces de seguretat tenen poques esperances que les armes lliurades per ETA serveixin per donar llum sobre els 224 atemptats de la banda que queden sense resoldre, en entendre que segurament estaran «netes» de proves i moltes de les usades en aquestes accions ni tan sols s'hauran facilitat als «mediadors».