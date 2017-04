L'autor de l'atemptat d'Estocolm havia de ser expulsat del país per no tenir asil

El suposat autor de l'atemptat de divendres amb un camió al centre de Estocolm és un peticionari d'asil uzbek que anava a ser expulsat de Suècia, va revelar ahir la policia, que va arrestar una altre persona i va difondre la nacionalitat de les quatre víctimes: dos suecs, un britànic i un belga.



Les autoritats mantenen, no obstant això, moltes reserves sobre el desenvolupament de la investigació, tot i que ja han acabat amb les proves tècniques en el lloc de l'atemptat, que ahir va acollir una concentració en la qual milers de suecs van enviar un missatge d'esperança i de pau després de l'atac que ha sacsejat el país.



La policia va confirmar que el principal sospitós, de 39 anys, havia mostrat simpatia a les xarxes socials pel grup terrorista Estat Islàmic (EI) i que va arribar a Suècia el 2014, però la seva petició d'asil va ser rebutjada el juny del 2016 per la Direcció General de Migracions sueca.



Aquest mateix organisme va ser el que li va comunicar el desembre de l'any passat que havia d'abandonar Suècia de forma voluntària, però en no fer-ho, va traslladar el cas a la policia -seguint el procediment habitual-, que el 24 de febrer passat va emetre una ordre de recerca.



D'altra banda, els serveis secrets de Noruega van informar ahir que el detingut en relació a l'«objecte semblant a una bomba» explosionat la passada matinada a Oslo és un rus de 17 anys a qui es va concedir asil després d'arribar al país el 2010.



La responsable dels Serveis de Seguretat Policials (PST), Benedicte Bjørnland, va aportar aquests detalls sobre el sospitós en una roda de premsa hores després que els artificiers explosionessin de forma controlada l'artefacte que van trobar al menor, un «objecte explosiu primitiu de limitada capacitat nociva».



A l'asilat rus se l'investiga per un presumpte delicte de possessió il·legal de material explosiu i encara no s'han pogut aclarir els motius de la seva acció, va afegir Bjørnland.



El tabloide noruec VG va indicar sobre el detingut que és un simpatitzant de l'Estat Islàmic (EI) i que era conegut de la policia, dues informacions que no han estat corroborades oficialment. La responsable dels PST va indicar així mateix que, arran d'aquests fets, s'ha decidit elevar el nivell d'alerta terrorista a Noruega.