Marta Rovira diu que el Govern té a punt un «pla d'execució» pel referèndum

La secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí al Parlament, Marta Rovira, va assegurar ahir que el Govern té a punt un «pla d'execució» per organitzar el referèndum d'independència, encara que això, va avisar, és compatible amb continuar buscant un acord amb el govern espanyol.



«El Govern de la Generalitat no seria responsable si no hagués preparat internament, si no hagués planificat internament, un pla per executar el referèndum», va declarar Rovira en una entrevista a RAC1.



La diputada catalana va explicar que aquest pla és «absolutament compatible» amb seguir intentant la negociació amb l'Estat perquè el referèndum sigui acordat.



Si el govern es nega a negociar-lo, «el nostre compromís és clar i és posar les urnes», va advertir Rovira, que va precisar que el que no farà el Govern serà esperar «eternament» que arribi un possible acord.



«Hi ha un límit i és setembre d'aquest any», va comentar la dirigent d'ERC, segons un comunicat de l'emissora catalana.



També es va mostrar convençuda que el referèndum es realitzarà amb les màximes garanties, de manera que el seu resultat serà vinculant, i que aconseguirà mobilitzar els partidaris del no a la independència.