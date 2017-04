Moren almenys 38 persones en 2 atemptats contra esglésies cristianes coptes a Egipte

Almenys 38 persones van morir i un centenar més van resultar ferides en dos atemptats contra dues esglésies cristianes coptes al nord d'Egipte. En un primer atac contra el temple de Sant Jordi, a la ciutat de Tanta, 120 quilòmetres al nord del Caire, 27 fidels van perdre la vida i 77 van resultar ferits quan participaven en una missa amb motiu de la celebració del Diumenge de Rams, que marca l'inici de la Setmana Santa per als coptes, una minoria que representa el deu per cent de la població egípcia. Poc després, un altre atemptat contra la catedral de Sant Marc, a la ciutat costanera d'Alexandria, va causar la mort a onze persones i ferides a 42, va explicar el ministeri de Sanitat egipci.



Els brutals atemptats es van produir només 20 dies abans de la visita del papa Francesc, que té previst desplaçar-se a Egipte el 28 i 29 d'abril, en el que representa el seu primer viatge al Pròxim Orient.



El grup gihadista Estat Islàmic (EI) va assumir a través de la seva agència d'informació Amaq l'autoria dels dos atemptats, perpetrats per un «grup de seguretat» pertanyent a l'organització, en un breu comunicat difós en xarxes socials i la veracitat del qual no ha pogut ser comprovada. La filial egípcia de l'EI també va reivindicar l'autoria de l'atac de l'11 de desembre passat contra l'església de Sant Pere, situada al costat de la catedral del Caire, en el qual 28 fidels van morir en una explosió provocada per un terrorista suïcida.



El grup extremista va amenaçar llavors de portar a terme més atacs contra els cristians: «que sàpiguen tots els infidels i apòstates d'Egipte i de tot arreu que la nostra guerra contra els idòlatres continua», establia un comunicat emès per l'EI.





Objectiu dels violents



Egipte ha patit atemptats de manera reiterada des del cop militar que es va produir el 3 de juliol del 2013, que va deposar el llavors president, l'islamista Mohammad Mursi, però la gran majoria d'aquests atacs fins ara havien estat dirigits contra les forces de seguretat, especialment a la península del Sinaí.



El president egipci, Abdelfatah al Sisi, va expressar el seu condol a les famílies de les víctimes dels atemptats. El mandatari va destacar que aquest «ultratjant acte ter-rorista té com a objectiu tant els coptes com els musulmans» d'Egipte.



Així mateix, va assegurar que aquests atacs «no disminuiran la resolució i la voluntat del poble egipci de fer front a les forces del mal», sinó que, per contra, «reforçarà la seva determinació per seguir endavant en el seu camí per aconseguir la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament» al país del Nil.



Per la seva banda, el secretari general de la Lliga Àrab, Ahmed Abulgueit, va condemnar els atacs i també va expressar el seu condol a les famílies de les víctimes, igual que diversos països àrabs veïns i aliats d'Egipte. El rei de Jordània, Abdul·là II, va expressar la seva solidaritat al president egipci en la seva lluita contra el terrorisme, mentre que el primer ministre libanès, Saad Hariri, va oferir el seu «sincer condol» al president Al Sisi, al papa copte Teodor II i al poble egipci per les víctimes causades per «aquests horribles atacs».



Per la seva banda, l'Aràbia Saudita va assegurar que aquests «actes terroristes contradiuen els principis religiosos i morals» de l'islam, mentre que els Emirats Àrabs Units van descriure aquests violents successos com «un crim terrorista horrible».



Finalment, Qatar també va expressar el seu rebuig a la violència i va condemnar l'atac a Egipte.