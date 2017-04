Els països del sud d'Europa aproven al bombardeig dels EUA a Síria

Els països del sud de la Unió Europea: Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia, Malta, Xipre i França han qualificat aquest dilluns de "comprensible" l'atac dut a terme el passat dia 7 pels EUA contra la base aèria siriana de Shayrat.

En la declaració elaborada al final de la cimera que han celebrat a Madrid, aquests països del sud de la UE afirmen que "l'atac llançat per Estats Units contra la base de Shayrat, a Síria, tenia la intenció comprensible d'impedir i evitar la distribució i l'ús d'armes químiques i es va centrar en aquest objectiu ".

En aquest sentit, condemnen l'atac aeri amb armes químiques del 7 d'abril a la província siriana d'Idlib i subratllen que "l'ús reiterat d'armes químiques a Síria" tant per part del règim del president sirià, Baixar al-Assad, "com per part de l'Estat Islàmic, constitueix crims de guerra ".

"Tots els autors identificats han de retre comptes per aquesta violació del Dret Internacional i han de ser sancionats en el marc de les Nacions Unides", s'indica en la declaració.

Així mateix, els països del sud de la UE afirmen que seguiran donant suport "als esforços i la feina" de l'Organització per a la Protecció contra les Armes Químiques (OPAQ) i de l'ONU "respecte a la investigació sobre l'ús d'armes químiques. "

Sobre el futur de Síria, els països del sud de la UE subratllen que "no pot existir una solució militar al conflicte" d'aquest país.

"Només una solució política creïble, segons el que preveu la resolució 2254 del Consell de Seguretat de l'ONU i en el Comunicat de Ginebra de 2012, podrà garantir la pau i l'estabilitat a Síria, permetent la derrota decisiva del Dáesh i altres grups terroristes que l'ONU hagi designat a Síria ", s'indica en el document.