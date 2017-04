Un pub de Lleida veta l'entrada a joves amb síndrome de Down

Un pub de Lleida situat a la Zona Alta de la ciutat va vetar l'entrada divendres a la matinada a un grup de 14 joves amb síndrome de Down. Segons han confirmar els Mossos d'Esquadra després que ho hagi avançat el diari Segre, els joves anaven acompanyats de tres monitors i és la segona vegada que se'ls denega l'accés al mateix local. Sembla ser que la setmana passada ja no els van deixar entrar assegurant-los que s'hi feia una festa privada tot i que després de marxar un monitor que els acompanyava va provar d'entrar sol i ho va fer sense problema. Des de l'Associació Down Lleida s'ha fet un escrit que es portarà a l'Agència Catalana de Consum i també tenen intenció de denunciar els fets a la fiscalia. Consideren que s'han vist vulnerats els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Els Mossos d'Esquadra, que van anar al lloc al moment dels fets i van obrir una acta, no han decidit encara si faran una denuncia.

En declaracions al mateix diari Segre, des del local en qüestió s'ha demanat disculpes pels fets ocorreguts i han assegurat que feia anys que deixaven entrar joves amb síndrome de Down però que des del gener hi anaven cada setmana i ''els clients habituals se n'anaven perquè no se sentien còmodes''. En aquest sentit, han al·legat que els ha baixat la facturació i per això van prendre la ''decisió empresarial'' de no deixar entrar els joves amb Down. Ara però, diuen que se'n penedeixen i han enviat una carta a l'Associació Down Lleida demanant perdó.