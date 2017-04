La santjoanenca Èlia Tortolero, amiga seva: «sempre ha estat el meu referent»

Si hi havia una persona, ahir, que estava especialment afectada per la mort de Carme Chacón era Èlia Tortolero, primera secretària del PSC a Sant Joan de Vilatorrada i consellera comarcal del Bages d'Educació, Cultura, Esports i Joventut. Definia com a «horrible» la pèrdua de la política, a la qual la unia una estreta amistat des de petites perquè, tant l'una com l'altra, acompanyaven els seus pares als mítings dels socialistes. Una mostra d'aquest lligam és que Chacón va assistir a l'acte central de campanya de la santjoanenca com a alcaldable en les darreres municipals.



Tortolero afirmava que Chacón «sempre ha estat el meu referent polític. Ens unia una gran amistat per part de les nostres famílies». Recordava que va ser la primera dona ministra de Defensa. «Va arribar a tenir molt poder». I afegia com a trets de la seva personalitat que era «molt treballadora, molt lluitadora, amb les idees molt clares i, al davant de tot, molt socialista». També, una persona «molt propera. Quan va arribar a les generals va donar molta força i il·lusió a tothom. Era molt alegre i tenia uns ideals molt clars». «Molt clara, molt feminista» i una «lluitadora nata».