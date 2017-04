Atraquen un banc amb una arma de la Segona Guerra Mundial i una escopeta

Els dos lladres que aquest dilluns a la tarda van assaltar, a plena llum del dia, una sucursal de CaixaBank al barri de la Devesa de Girona anaven armats amb una escopeta de cacera carregada a punt per disparar i una arma llarga antiga, segurament de la Segona Guerra Mundial, que no estava inutilitzada. Segons van explicar els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona, dins l'entitat bancària van quedar atrapades nou persones (cinc treballadors i quatre clients) que els delinqüents van tenir retingudes durant un quart d'hora. Els lladres van arribar en moto, amb la matrícula oculta per cartrons, i van entrar al banc amb la cara tapada amb passamuntanyes i els cascos. Un cop dins, van intentar emportar-se els diners de la caixa forta i dels caixers automàtics, però la ràpida intervenció dels cossos policials va frustrar el robatori. Els dos delinqüents, que tenen antecedents per robatoris amb violència i intimidació (alguns amb armes de foc), es van entregar quan es van veure encerclats per desenes d'agents.