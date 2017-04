Detenen una banda per estafar 340 avis fent-se passar per revisors del gas

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat dos grups organitzats, que actuaven de manera independent, acusats d'estafar 340 persones d'edat avançada fent-se passar per revisors del gas. Les víctimes acostumaven a tenir 85 anys, a qui sostreien uns 250 euros de mitjana, i els presumptes estafadors els amenaçaven de tallar el subministrament si no accedien a fer la revisió. Per cometre les estafes, feien una primera trucada per tal de detectar una víctima que pogués caure en l'engany i es feien passar per organismes oficials de les administracions del territori on actuaven. Després d'una investigació de 10 mesos, s'han detingut sis persones i han fet dos escorcolls a Barcelona i una a l'Alameda de la Sagra (Toledo), on es va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Civil. A més, s'han recuperat 43.000 euros, ordinadors, eines per fer les simulacions i llistats de víctimes.

A banda de l'estafa, els detinguts també distreien a les seves víctimes mentre simulaven la reparació i així sostreure diversos objectes. Concretament, mentre feien la falsa revisió, instal·lació o reparació i un cop dins del domicili, els detinguts tornaven a trucar les víctimes fingint fer una gravació de veu per distreure'ls al telèfon i aconseguir que el fals operar pogués moure's per les estances de la casa a l'objectiu d'objectes de valor. En cas de no aconseguir-ho i davant la desconfiança d'alguna de les víctimes, els falsos operaris acabaven amenaçant-los de tallar-los el subministrament, de manera que els avis accedint a pagar per por a quedar-se sense calefacció o gas per cuinar.

La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'un home de 94 anys, veí de Nou Barris, que va explicar que dos falsos operaris del gas van entrar el seu domicili i un cop a l'interior el van distreure i li van robar dos ordinadors portàtils. Els agents van identificar els autors d'aquests fets i se'ls va poder relacionar amb altres persones que haurien orquestrat un sistema per realitzar massivament aquest tipus d'estafes arreu de tot el territori espanyol. Per aquest motiu, el Jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona va dirigir la investigació amb l'objectiu d'aclarir aquests fets i identificar-ne els responsables, moment en què es va concloure que hi havia dos grups que actuaven de manera independent.

Els dos grups coexistien a Barcelona, però un dels dos -sota les directius del seu responsable a una petita població de Toledo- actuava en més poblacions d'arreu del territori espanyol com Madrid, Guadalajara, Valladolid, Santander, Caceres, Pontevedra, La Corunya i València. A més, actuava amb arguments diferents segons el lloc on actuaven. Per exemple, a Catalunya fingien la instal·lació d'un sensor de fums, aprofitant una campanya institucional recent que proposava instal·lar aquests aparells en domicilis de persones grans amb risc de pobresa energètica per preveure incendis que es poguessin originar per deteriorament d'aparells de calefacció.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també es van adonar que una part de les persones afectades no estava denunciant els fets perquè les víctimes tenien el dubte de si havien estat estafats o per vergonya a explicar els fets.

Els detinguts són de nacionalitat espanyola, d'edats compreses entre 28 i 36 anys, i han estat arrestats a Barcelona, Alameda de la Sagra (Toledo) i Zafra (Badajoz). Dels sis detinguts, dos han ingressat a presó preventiva i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs amb l'obligació de presentar-se periòdicament davant del jutjat. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.