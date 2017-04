Colom admet que va demanar diners a Millet sense aclarir qui l'hi va enviar

El dirigent de CDC Àngel Colom va admetre ahir que Fèlix Millet li va donar 75.000 euros per eixugar els deutes de l'extint Partit per la Independència (PI), que va fundar després d'escindir-se d'ERC, pel suggeriment d'uns «amics», els noms dels quals no va revelar, que li van dir que era un «mecenes cultural».



Colom, que va ser responsable d'Immigració de l'antiga CDC -ara PDeCAT-, va declarar ahir com a testimoni en el judici per l'espoli del Palau de la Música, en una sessió en la qual també va comparèixer l'exdiputat convergent Jaume Camps -en el seu moment imputat en la causa fins que se li va arxivar per prescripció-, que s'ha desvinculat del suposat pagament de comissions al partit.



L'exresponsable del PI també va estar encausat com a responsable civil a títol lucratiu per l'espoliació, encara que finalment se li va arxivar el cas després que pactés amb la nova direcció del Palau tornar els 75.000 euros que va rebre, en un xec, de Fèlix Millet l'any 2000, quan ja s'havia incorporat a CDC.



Segons va explicar Colom, si es va dirigir a Millet per demanar-li ajuda econòmica per eixugar els deutes que havia deixat el PI és perquè el seu nom va sortir en una «pluja d'idees» en una reunió amb «amics» exmilitants del partit, ja que «era considerat per molts un mecenes de la cultura catalana».



Malgrat la insistència del fiscal, que li va recordar la seva obligació com a testimoni de dir la veritat, Colom no va precisar qui va ser el que va enviar-lo a Millet, i tampoc va saber explicar els motius pels quals el rebut que va signar després d'endur-se el xec anava a nom de la fundació Espai Catalunya -entitat que es va inscriure però mai va arribar a funcionar- per un conveni sobre «Pedagogia sobre la cultura catalana i noves migracions». Segons la versió de Colom, després de mantenir una xerrada amb Millet sobre la «situació política del país», el darrer se'n va anar i va tornar amb un xec per 75.000 euros, encara que ell no es va fixar ni que el taló anava a càrrec de l'Orfeó Català, ni en el concepte, ni en el fet que la donació era per a Espai Catalunya.



Sense aconseguir arrencar més concrecions, el fiscal Emilio Sánchez Ulled va preguntar a Colom com va poder fixar-se només en una xifra d'un rebut que no tenia més de tres línies, i li va etzibar: «com s'explica que Millet fos tan imaginatiu per inventar-se un conveni de pedagogia? Com va decidir els dotze milions (de pessetes)? Després de la seva convincent exposició?». El dirigent de CDC també va apuntar que la seva firma va ser falsificada en el conveni que l'Orfeó Català va signar amb la fundació Espai Catalunya per justificar la donació, i va afirmar desconèixer per què la quantitat que figura en aquell acord és de 25 milions de pessetes, xifra que dobla la del xec esmentat i que coincideix amb el total del deute del PI.



En la sessió d'ahir també va declarar Esteve Escuer, president local de CDC a l'Ametlla del Vallès del 1990 al 2003, que va reconèixer que Millet va fer almenys tres pagaments per finançar les campanyes electorals del partit al municipi on resideix. Escuer, que també va ser responsable civil a títol lucratiu fins que va tornar 13.000 euros rebuts de Millet el 2007, va argumentar que Millet «va col·laborar» en les campanyes per canviar un alcalde que no agradava a un sector del municipi.



De la seva banda, l'històric diputat de CiU Jaume Camps, advocat durant dècades de Fèlix Millet i de Ferrovial, va assegurar ahir en la seva declaració com a testimoni que «mai» va percebre del saquejador confés, «ni directament ni indirectament, ni per persona ni per empresa interposada, ni un sol euro» per comissions il·legals, perquè tots els pagaments rebuts d'ell eren pels seus serveis com a advocat. Camps va negar que se cités amb Millet, Montull i l'exconsellerGordó a l'Hotel Diplomàtic l'11 d'abril del 2005, una reunió que l'expresident del Palau va reconèixer, sense aclarir si, com sospita la Fiscalia, va servir per acordar suposades comissions de Ferrovial a CDC.



Camps va anar més enllà de les preguntes que li formulava el fiscal i va lamentar que si en el seu moment va ser imputat és perquè va ser fundador de CDC -cosa que «no és un pecat», va ironitzar-, i advocat de Millet i la constructora Ferrovial.