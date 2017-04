Denuncien a la fiscalia el pub que va rebutjar els joves amb síndrome de Down

Down Lleida va denunciar ahir davant la fiscalia de Lleida els propietaris del pub que la nit del divendres 31 de març i la matinada del dissabte 8 d'abril va vetar l'accés a un grup de joves amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. S



Down Lleida considera que «el local va prendre la decisió de vetar els joves de l'associació de forma conscient i premeditada», i assegura que en les primeres explicacions que va donar el pub als mitjans de comunicació «va argumentar que la seva presència repercutia negativament en la seva facturació». L'associació recull que el dia 31 de març «se'ls va denegar l'accés argumentant que hi havia una festa privada» i que el dia 8 «un monitor es va avançar i va poder entrar sense problemes, però quan ho va intentar amb el grup se'ls va vetar l'entrada».



Down Lleida va explicar que, l'endemà, el pub va enviar un cor-reu per disculpar-se i que, ahir, el propietari del local els va demanar perdó de manera presencial.