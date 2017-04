Esplugues exposarà les cendres al saló de plens de l'ajuntament

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat exposarà les cendres de Carme Chacón al saló de plens a partir de demà perquè els veïns de la ciutat es puguin acomiadar d'una de les seves polítiques més il·lustres. Fonts municipals van confirmar que es tracta d'un desig exprés de la família de Chacón. Esplugues és la ciutat natal de Chacón i on va ser regidora del 1999 al 2007, i ha decretat tres dies de dol oficial i hi ha instal·lat un llibre de condol. A més, pròximament se celebrarà un ple extraordinari en què s'aprovaran altres actes o gestos de recordatori per la socialista.