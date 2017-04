Els EUA acusen Rússia de no fer res per evitar els atacs químics de Síria

El secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, va afirmar que demanarà responsabilitats a aquells que causin «danys a innocents arreu del món». Pel que fa a Rússia, Tillerson va acusar el Kremlin de no evitar l'atac químic presumptament comès pel règim d'al-Assad dimarts passat contra la localitat siriana de Khan Shaykhun, on almenys 87 persones van morir. «Rússia s'havia compromès a assegurar que els arsenals químics de Síria fossin destruïts, però no ho ha fet i això ha permès l'atac», va afirmar.



El secretari d'Estat nord-americà va fer aquestes declaracions durant una visita al mausoleu en memòria dels crims comesos pels nazis en la coneguda com a massacre de Santa Anna de Stazzema, una localitat situada a la província de Lucca, on van morir més de mig miler de persones el 1944. Tillerson va estar acompanyat pel ministre d'Exteriors d'Itàlia, Angelino Alfano, i l'alta representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, la italiana Federica Mogherini. «Aquest indret serà el lloc d'inspiració per a la nostra acció», va afirmar.



El secretari d'Estat dels EUA iniciarà avui la seva primera visita a Rússia, en la qual pressionarà el Kremlin perquè retiri el seu suport a Damasc, i Moscou li demanarà explicacions pel bombardeig contra Síria. «Els Estats Units han demostrat una completa manca de voluntat de cooperar a Síria i de tenir en compte els interessos i les preocupacions de Rússia», va dir Dmitri Peskov, portaveu del Kremlin.