Foment afirma que hi ha pressupost per a tot el Corredor Mediterrani

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va assegurar ahir que en els pressupostos per al 2017 hi ha fons suficients per fer front a tota l'obra del Corredor del Mediterrani, «i cap tram s'alentirà per falta d'inversió». Així ho va garantir el ministre en la intervenció inaugural de la Taula Estratègica del Cor-redor Mediterrani, celebrada a Madrid, on el titular de Foment va ratificar que aquesta infraestructura és «una prioritat política, econòmica i social».



Malgrat la voluntat expressada pel govern, els consellers catalans de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, van exigir a l'executiu espanyol un calendari «clar, previsible i avaluable».



Els dos representants de la Generalitat van coincidir a demanar al govern de Mariano Rajoy «certeses» perquè es consolidi el conjunt de l'àrea del Corredor del Mediterrani, que genera més del 45% del PIB de l'Estat, i es posi fi a «l'intens divorci», dilatat en el temps, entre paraules i fets. Mentrestant, en la seva intervenció, el ministre de Foment va insistir que no només es farà front a tots els compromisos del Corredor Mediterrani, sinó que el govern intentarà que s'accelerin «tant com es pugui».



De la Serna va posar èmfasi a dir que ni un sol tram es deixarà de fer, de manera que aquells projectes que es puguin adjudicar i dels quals es puguin iniciar les obres al llarg d'aquest exercici tindran la seva corresponent partida el 2017. Davant l'exigència dels consellers catalans, el ministre va afirmar que l'objectiu del govern és finalitzar les obres en curs, però existeixen limitacions en la tramitació administrativa. De la Serna va incidir que «hi ha una programació i uns compromisos marcats pel president Mariano Rajoy, per al 2020» i, al llarg dels exercicis, s'anirà duent a terme la consignació necessària per a cada un dels trams que estiguin en obres. El titular de Foment va precisar que en el desenvolupament del Corredor Mediterrani «no es parteix de zero», atès que ja s'ha fet un gran esforç i s'han executat inversions per 9.500 milions d'euros del total de 17.000 milions pressupostats per a l'execució del traçat del Corredor al llarg del litoral.



El ministre va recordar que entre el 2017 i el 2020 s'invertiran 3.122 milions d'euros a tota la infraestructura, 817 milions dels quals aniran destinats al tram català, el 26% del total, fet que suposa «la consignació més elevada d'entre totes les comunitats», va destacar. Per la seva banda, els consellers catalans van agrair al ministre la presència a l'acte i li van recordar que l'estudi que es debat a la Taula estratègica, elaborat pel Govern i la societat catalana, gaudeix del suport de tots els grups del Parlament, del sector empresarial, de municipis, universitats i sindicats.



Els consellers catalans van admetre que l'acte es podia plantejar com «un memorial de greuges», però no ho van fer perquè el que volien era transmetre la reflexió que el centralisme és «radicalment ineficient» per a Catalunya.