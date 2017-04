La Generalitat convocarà a partir del maig 7.500 llocs de treball públics

El Govern català començarà a convocar a partir del mes de maig els 7.500 llocs de treball públics previstos en els pressupostos de la Generalitat per a aquest any, i s'ha avingut a negociar amb els sindicats un pla per reduir la temporalitat a l'administració. Així ho va assegurar el Govern als sindicats durant la reunió de la Taula de la Funció Pública, trobada que es va celebrar ahir i que, això no obstant, va deixar insatisfets els representants sindicals.



En declaracions a Efe, la secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat, Meritxell Masó, va assegurar que aquest mes està previst que el Govern aprovi l'oferta d'ocupació pública per al 2017, i que després es començaran a concretar les diferents convocatòries de places, cosa que no creu que sigui possible aquest mes d'abril, sinó ja a partir del que ve. Aquestes 7.500 places, anunciades pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el debat sobre política general celebrat l'octubre passat, serviran, en bona mesura, per convertir en indefinits els interins, ja que només seran places de nova creació les 500 previstes per als Mossos d'Esquadra i 150 més per a Bombers. Hi haurà també unes 2.500 places per al sector sanitari (metges i infermeres) i 2.000 per a docents, va explicar Masó.



En canvi, els sindicats representats a la Taula de la Funció Pública esperaven que, després de l'acord segellat a escala estatal per reduir la temporalitat entre el personal del sector públic fins al 8%, la Generalitat fes una oferta similar per als pròxims tres anys.